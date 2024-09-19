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Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ülke genelinde taşınmaz sahibi olunması adına gün gün yeni ihaleleri hakkında duyurularını yapmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:36
Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ülke genelinde taşınmaz sahibi olunması adına gün gün yeni ihaleleri hakkında duyurularını yapmaya devam ediyor. Milli Emlak tarafından vatandaşların konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen ihaleler, genel olarak yatırımcıların ya da ev kurmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak işleyişini sürdüren Milli Emlak, Samsun'un Bafra ilçesi de dahil olmak üzere birçok ilde arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi taşınmazları ihale yoluyla satışa devam ediyor.  

MİLLİ EMLAK’TAN YENİ İHALE 

Milli Emlak tarafından sunulan ihaleler arasında oldukça dikkat çeken bir ihale ilanı Samsun’dan duyuruldu. Özellikle dar gelirli vatandaşların da erişebileceği fiyatlarla satışa sunulan taşınmazlar, büyük ilgi görüyor.  

SAMSUN BAFTA TAŞINMAZ İHALESİ 

Samsun'un Bafra ilçesindeki Paşaşeyh Köyü 'nde yer alan bir tarla, sudan ucuza fiyata satışa sunuldu. Samsun'un Bafra ilçesindeki Paşaşeyh Köyü'nde yer alan özel bir taşınmaz, yatırımcı ve alıcılar için heyecan verici bir fırsat olarak karşılarına çıkmış bulunuyor. . 11506      1506 m² büyüklüğündeki tarla, toplam 150.700,00 TL üzerinden açık artırmada satışa sunulacak. Bafra'da köy yerleşimi içerisinde bulunan bu tarla, uygun m² fiyatıyla (100 .01 TL) dikkat çekiyor. İhale için geçici teminat bedeli ise 30.140 TL olarak belirlenmiş bulunuyor.  

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

MİLLİ EMLAK İHALELERİNE NASIL KATILINIR? 

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, belirtilen tarih ve saatte Samsun'da yapılacak ihaleye katılarak teklif verebilecek.  

MİLLİ EMLAK ÖDEMELERİ 

Milli Emlak ihalesinden kazanan tarafa genellikle peşin ödemelerde indirim uygulanmaktadır. Öte yandan genel olarak taksitlendirme seçenekleri de yer almaktadır. 

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

MİLLİ EMLAK’TAN ÜLKE GENELİ TAŞINMAZ İHALELERİ 

Milli Emlak müzayede yolu ile satışa sunduğu yüzlerce taşınmaz bulunmakta. Milli Emlak resmi internet sitesinde her ihale ile alakalı detaylı bilgiler de yer almakta. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, sadece Samsun'da değil; Ankara, Bolu, İstanbul, Tokat gibi pek çok şehirde benzer taşınmazları satışa sunmaya devam ediyor. Farklı boyut ve fiyat aralıklarındaki taşınmazlar, hem yatırımcılar hem de kendi yuvanı kurmak isteyenleri ucuza mal sahibi yapmayı hedefliyor. Gerek tarla alıp ev kurmak isteyen gerekse de yatırım amaçlı satın almak isteyen vatandaş, sık sık Milli Emlak resmi web adresini kontrol edip, taşınmaz fırsatlarını değerlendiriyor.  


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