Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

Evde kendiniz yapabileceğiniz lezzetli bir yemek tarifi arıyorsanız, işte size harika bir Beyti Kebabı tarifi! Bu özel tarif, malzemeleri ve adımlarıyla sizi mest edecek bir lezzet sunuyor. Evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle hazırlanan bu nefis yemek, aileniz ve misafirleriniz için özel bir ziyafet sunacak.

Beyti Kebabı'nın yapımında kullanacağınız malzemeler şunlardır: 2 adet yufka, köfte için 400 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet yumurta, 1/2 çay bardağı galeta unu, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı pul biber. Ayrıca sos için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı domates rendesi, tuz ve karabiber ile yufkaya sürmek için 3 yemek kaşığı tereyağı kullanacaksınız.





İlk adım olarak soğanı, yumurtayı ve sarımsağı rondodan geçirin. Ardından yoğurma kabına aldığınız kıymayı, galeta ununu, karabiber, pul biber, tuz ve rondodan geçirdiğiniz karışımı ekleyerek iyice yoğurun. Elde ettiğiniz karışımdan köfteleri uzun ve yassı bir şekilde şekillendirip, fırın tepsisine dizin. Köfteleri 190 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

Pişen köfteleri fırından çıkardıktan sonra yarım yufkayı tezgaha açın ve üzerine eritilmiş tereyağı sürün. Ardından köfteleri yufkaya sıralayarak rulo haline getirin. Ruloyu verev şeklinde dilimleyip, dilimlenmiş yufkaların üzerine tereyağı sürüp tekrar fırına koyun.

Bu sırada sosu hazırlamak için tereyağını eritin ve domates rendesini ekleyerek birkaç dakika kaynatın. Üzerine karabiber ve tuz ekledikten sonra ocağın üzerinden alın. Kızaran beytileri fırından çıkardıktan sonra üzerlerine sosu dökün ve yoğurt ile birlikte servis edin. İşte, Beyti Kebabı'nız hazır! Afiyet olsun!

Eğer zamanınız kısıtlıysa veya daha pratik bir alternatif arıyorsanız, dilerseniz hazır yufka veya lavaş kullanabilirsiniz. Lavaşı pişirmek için tavayı bir peçete yardımıyla yağlayabilir ve hafif yağlı tavada çevirerek pişirebilirsiniz.

Beyti Kebabı'nızı servis ederken yanına ekleyeceğiniz domates ve biberle tabağınızı renklendirebilir, sofranızı daha da çekici hale getirebilirsiniz. Bu tarif, evde lezzetli bir kebap keyfi yaşamak isteyen herkes için mükemmel bir seçenek!