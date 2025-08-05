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Ünlü Müzisyen Selçuk Alagöz, Bodrum'da Hayatını Kaybetti

Müzisyen Selçuk Alagöz, Bodrum'da geçirdiği sağlık sorunları sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a gönderilecek.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 14:55
Ünlü Müzisyen Selçuk Alagöz, Bodrum'da Hayatını Kaybetti

Müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Turgutreis Mahallesi'nde ikamet eden Alagöz, dün fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Alagöz'ün durumu hızla ağırlaştı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberi ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Alagöz'ün cenazesi, yarın öğle namazının ardından Turgutreis Merkez Cami'de kılınacak olan cenaze namazının ardından İstanbul'a gönderilecek.

Usta müzisyenin kaybı, müzik camiasında büyük bir hüzne neden oldu. Selçuk Alagöz, yıllar boyunca birçok eser vermiş ve unutulmaz melodilere imza atmıştır.

Müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Sanatçı Alagöz...

Müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Sanatçı Alagöz, Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında 2021 yılında fotoğraflanmıştı. ( Ömer Evren Atalay - 17.12.2021 )

Müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Sanatçı Alagöz...

Müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Sanatçı Alagöz, Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında 2021 yılında fotoğraflanmıştı. ( Ömer Evren Atalay - 17.12.2021 )

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