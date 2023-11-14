Ünlü profesör açık açık tarih verdi! Bu illerde yaşayanın uykuları kaçacak: 5 üzeri katlı binalar...

Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan, Van için tarih vererek yıkıcı bir deprem beklediğini açıkladı.

Ünlü profesör açık açık tarih verdi! Bu illerde yaşayanın uykuları kaçacak: 5 üzeri katlı binalar...
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Vatandaşın deprem endişeleri gün geçtikçe artarken uzmanlar uyarmaya devam ediyor! Bu ilde 7.3 deprem bekleniyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEPREM UYARILARI DEVAM EDİYOR

6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrasında uzmanların ülkede yaşanabilecek depremlerle ilgili uyarıları da hız kazandı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Van için önemli uyarılar yaptı ve Van ilinde 2035 ile 2050 seneleri arasında 5.5 ile 7.4 aralığında deprem beklendiğini ve 5 ve üstü katı olan binaların yıkılacağını belirtti. 

uzman isimden deprem uyarıları

Ahmet Ercan deprem beklentisi ile ilgili şu açıklamayı yaptı; 'Kuzey Anadolu fay kırığı Bingöl'de bitmiyor. Varto, Muş üstünden Erciş, Muradiye, Doruktay, İran Hoy'a kadar sürüyor. Murat Irmağı çevresinde 88 km sağ atım yaşanıyor. Erzincan ilinde atım 65 km. Van ili kanadı daha yaşlı. Kırılma 3-4.5 milyon sene önce doğu kesimlerinden başlamış. Van'da 2035 ile 2050 seneleri arsında 5.5 ile 7.3 aralığında yıkıcı deprem yaşanabilir.' 

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