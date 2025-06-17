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Ünye Kalesi'ni 14 Günde 35 Bin Ziyaretçi Keşfetti

Ordu'da restorasyonu tamamlanan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi, 14 günde 35 bin ziyaretçi ağırladı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 16:28
Ünye Kalesi'ni 14 Günde 35 Bin Ziyaretçi Keşfetti

Ordu'daki tarihi Ünye Kalesi büyük ilgi görüyor

Ordu'da çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından turizme açılan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi, son 14 günde 35 bin kişinin ilgisini topladı.

Başkan Tavlı: "Ziyaretçi akınına uğradı"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kültürel miraslarından biri olarak öne çıkan Ünye Kalesi'nin açılmasıyla birlikte ziyaretçi sayısının hızla arttığına dikkat çekti.

Tavlı, kale içinde düzenlenen restorasyon çalışmalarının ardından, Ünye Kalesi’nin hem tarihi hem de turistik cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tarihle doğanın iç içe geçtiği Ünye Kalesi, restorasyon ve düzenlemelerle adeta yeniden doğdu. Restorasyonun tamamlanmasıyla Ünye Kalesi ziyarete açıldı. Pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen kale, kısa sürede ilgi odağı oldu."

Başkan Tavlı, Ünye Kalesi’nde bulunan 234 metrelik tarihi dehlizin, yapılan çalışmalarla raylı sistemle ziyaret edilebileceğini belirterek, "Dünyada tek olan sistemle ziyaretçiler unutulmaz anlara şahitlik ediyor." dedi.

Kale, Ünye'nin marka değeri

Tavlı, Ünye Kalesi’nin ilçenin tarihi ve kültürel kimliğini temsil eden önemli bir miras olduğuna işaret etti. Belediyenin titiz çalışmaları sayesinde hem tarihi dokusunun korunduğu hem de turizm açısından cazibe merkezine dönüştüğü ifade eden Tavlı, "Kalenin, Ünye'mizin marka değerine katkı sağladığına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Ordu'da çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının ardından turizme açılan 2 bin 500 yıllık...

Ordu'da çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının ardından turizme açılan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi'ni son 14 günde 35 bin kişi ziyaret etti.

Ordu'da çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının ardından turizme açılan 2 bin 500 yıllık...

Ordu'da çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının ardından turizme açılan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi'ni son 14 günde 35 bin kişi ziyaret etti.

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