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Uraz Kaygılaroğlu, TODEV İçin Tek Kişilik Gösteri Sundum

Uraz Kaygılaroğlu, TODEV yararına tek kişilik gösterisiyle büyük ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:41
Uraz Kaygılaroğlu, TODEV İçin Tek Kişilik Gösteri Sundum

Uraz Kaygılaroğlu'ndan anlam dolu bir gösteri

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) yararına düzenlenen özel etkinlikte sahne aldı. Tek kişilik gösterisiyle izleyicilere keyifli anlar yaşatan Kaygılaroğlu, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Etkinlik Detayları

Gösteri, Ataşehir Duru Sahne'de gerçekleştirildi ve Duru Tiyatrosu tarafından desteklendi. Etkinlikte, katılımcılara vakfın amacı ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

TODEV ve Konuklar

Etkinlikte TODEV Başkanı Yeşim Candan, vakfın faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de Gemlik'te otizmli gençler için yapılan önemli çalışmaları anlattı.

Gösteriyi izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de yer aldı. Oyuncular Melisa Şenolsun, Sertan Erkaçan, Onur Özaydın ve Bahadır Vatanoğlu gibi isimler etkinliği takip etti.

Uraz Kaygılaroğlu'nun sahne performansı, vakfın önemi konusunda farkındalık yaratırken, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu (ortada), Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) yararına...

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu (ortada), Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) yararına sahneye çıkarak tek kişilik gösteri sundu.

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