Uşak Lisesi Öğrencilerinden Mehmetçik'e Destek: 50 Bin Lira Bağışlandı

Öğrencilerden Olumlu Yorumlar

Öğrencilerden Mustafa Ege Şen, projenin gelişim sürecinden keyif aldıklarını ifade etti. Şevval Gök ve Firdevs Sapan da projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Katılımcılar

Program, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İzmir Temsilcisi emekli Albay Orhan Kadir Gök ve Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen İsa Ambarkaya gibi önemli isimleri de ağırladı.

Uşak Lisesi 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde yürüttükleri proje için yazdıkları "Bize Göre Felsefe" isimli kitaptan elde ettikleri 50 bin liralık geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Felsefe öğretmeni Hediye Aslan öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Türkiye Yüzyılı Filozofları" başlıklı proje hazırlandı. Çeşitli aşamaların yer aldığı proje doğrultusunda 150 öğrenci tarafından felsefeyi ön plana alan ve çeşitli karikatürlerin bulunduğu "Bize Göre Felsefe" isimli kitap yazıldı. Uşak Valisi Naci Aktaş (sol 2), projede yer alan öğrenciler ile öğretmen Aslan'ı makamında ağırlayarak bilgi aldı.

Uşak Lisesi 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde yürüttükleri proje için yazdıkları "Bize Göre Felsefe" isimli kitaptan elde ettikleri 50 bin liralık geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Felsefe öğretmeni Hediye Aslan öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Türkiye Yüzyılı Filozofları" başlıklı proje hazırlandı. Çeşitli aşamaların yer aldığı proje doğrultusunda 150 öğrenci tarafından felsefeyi ön plana alan ve çeşitli karikatürlerin bulunduğu "Bize Göre Felsefe" isimli kitap yazıldı. Uşak Valisi Naci Aktaş (sol 2), projede yer alan öğrenciler ile öğretmen Aslan'ı makamında ağırlayarak bilgi aldı.