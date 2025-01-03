Uşak Lisesi Öğrencilerinden Mehmetçik'e Destek: 50 Bin Lira Bağışlandı

Uşak Lisesi Öğrencileri, Yazdıkları Kitabın Gelirini Mehmetçik’e Bağışladı
Uşak Lisesi'nin 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde geliştirdikleri bir proje çerçevesinde yazdıkları "Bize Göre Felsefe" isimli kitaptan elde ettikleri 50 bin lira geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.
Proje Kapsamında Öne Çıkanlar
Felsefe öğretmeni Hediye Aslan öncülüğünde gerçekleştirilen bu proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde "Türkiye Yüzyılı Filozofları" başlığı altında hazırlandı. Proje kapsamında 150 öğrenci, felsefenin önemini vurgulayan çeşitli karikatürlerle desteklenmiş bir kitap oluşturdu.
İmza Gününde Yoğun İlgi
Kitabın basımından sonraki imza gününde elde edilen 50 bin lira gelir, Mehmetçik'e destek amaçlı bağışlandı. Uşak Valisi Naci Aktaş, projeye katılan öğrencileri ve öğretmen Hediye Aslan'ı makamında ağırladı. Aktaş, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederken, bu hareketin manevi değerinin yüksek olduğunu vurguladı.
Vali Aktaş’tan Öğrencilere Övgü
Devletin teknolojik gelişimine dikkat çeken Aktaş, öğrencilerle birlikte vakıf bünyesindeki yapımlar hakkında bilgi paylaştı. "KAAN" savaş uçağı, "GÖKBEY" ve "ATAK" helikopterlerinin gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu ürünlerin genç mühendislerin gayretleriyle ortaya çıktığını ifade etti.
Hediye Aslan: “Çok Onurluyum”
Projenin 5 ay süreceğini belirten Hediye Aslan, öğrencilerin güçlü bir takım ruhu ile çalıştığını vurguladı. "Bu bağış, benim beklediğimden daha büyük bir sonuç. Öğrencilerimle gurur duyuyorum" Öğrencilerden Mustafa Ege Şen, projenin gelişim sürecinden keyif aldıklarını ifade etti. Şevval Gök ve Firdevs Sapan da projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Program, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İzmir Temsilcisi emekli Albay Orhan Kadir Gök ve Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen İsa Ambarkaya gibi önemli isimleri de ağırladı. Uşak Lisesi 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde yürüttükleri proje için yazdıkları "Bize Göre Felsefe" isimli kitaptan elde ettikleri 50 bin liralık geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Felsefe öğretmeni Hediye Aslan öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Türkiye Yüzyılı Filozofları" başlıklı proje hazırlandı. Çeşitli aşamaların yer aldığı proje doğrultusunda 150 öğrenci tarafından felsefeyi ön plana alan ve çeşitli karikatürlerin bulunduğu "Bize Göre Felsefe" isimli kitap yazıldı. Uşak Valisi Naci Aktaş (sol 2), projede yer alan öğrenciler ile öğretmen Aslan'ı makamında ağırlayarak bilgi aldı. Uşak Lisesi 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde yürüttükleri proje için yazdıkları "Bize Göre Felsefe" isimli kitaptan elde ettikleri 50 bin liralık geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Felsefe öğretmeni Hediye Aslan öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Türkiye Yüzyılı Filozofları" başlıklı proje hazırlandı. Çeşitli aşamaların yer aldığı proje doğrultusunda 150 öğrenci tarafından felsefeyi ön plana alan ve çeşitli karikatürlerin bulunduğu "Bize Göre Felsefe" isimli kitap yazıldı. Uşak Valisi Naci Aktaş (sol 2), projede yer alan öğrenciler ile öğretmen Aslan'ı makamında ağırlayarak bilgi aldı.
Öğrencilerden Olumlu Yorumlar
Katılımcılar
Öğrencilerden Mustafa Ege Şen, projenin gelişim sürecinden keyif aldıklarını ifade etti. Şevval Gök ve Firdevs Sapan da projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Program, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İzmir Temsilcisi emekli Albay Orhan Kadir Gök ve Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen İsa Ambarkaya gibi önemli isimleri de ağırladı.
Uşak Lisesi 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde yürüttükleri proje için yazdıkları "Bize Göre Felsefe" isimli kitaptan elde ettikleri 50 bin liralık geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Felsefe öğretmeni Hediye Aslan öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Türkiye Yüzyılı Filozofları" başlıklı proje hazırlandı. Çeşitli aşamaların yer aldığı proje doğrultusunda 150 öğrenci tarafından felsefeyi ön plana alan ve çeşitli karikatürlerin bulunduğu "Bize Göre Felsefe" isimli kitap yazıldı. Uşak Valisi Naci Aktaş (sol 2), projede yer alan öğrenciler ile öğretmen Aslan'ı makamında ağırlayarak bilgi aldı.
Uşak Lisesi 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde yürüttükleri proje için yazdıkları "Bize Göre Felsefe" isimli kitaptan elde ettikleri 50 bin liralık geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Felsefe öğretmeni Hediye Aslan öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Türkiye Yüzyılı Filozofları" başlıklı proje hazırlandı. Çeşitli aşamaların yer aldığı proje doğrultusunda 150 öğrenci tarafından felsefeyi ön plana alan ve çeşitli karikatürlerin bulunduğu "Bize Göre Felsefe" isimli kitap yazıldı. Uşak Valisi Naci Aktaş (sol 2), projede yer alan öğrenciler ile öğretmen Aslan'ı makamında ağırlayarak bilgi aldı.