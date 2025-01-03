DOLAR
35,36 -0,1%
EURO
36,45 -0,24%
ALTIN
3.019,37 0,05%
BITCOIN
3.419.783,99 0,69%

Uşak Lisesi Öğrencilerinden Mehmetçik'e Destek: 50 Bin Lira Bağışlandı

Uşak Lisesi öğrencileri, yazdıkları 'Bize Göre Felsefe' kitabının gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:49
Uşak Lisesi Öğrencilerinden Mehmetçik'e Destek: 50 Bin Lira Bağışlandı

Uşak Lisesi Öğrencileri, Yazdıkları Kitabın Gelirini Mehmetçik’e Bağışladı

Uşak Lisesi'nin 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde geliştirdikleri bir proje çerçevesinde yazdıkları "Bize Göre Felsefe" isimli kitaptan elde ettikleri 50 bin lira geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Proje Kapsamında Öne Çıkanlar

Felsefe öğretmeni Hediye Aslan öncülüğünde gerçekleştirilen bu proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde "Türkiye Yüzyılı Filozofları" başlığı altında hazırlandı. Proje kapsamında 150 öğrenci, felsefenin önemini vurgulayan çeşitli karikatürlerle desteklenmiş bir kitap oluşturdu.

İmza Gününde Yoğun İlgi

Kitabın basımından sonraki imza gününde elde edilen 50 bin lira gelir, Mehmetçik'e destek amaçlı bağışlandı. Uşak Valisi Naci Aktaş, projeye katılan öğrencileri ve öğretmen Hediye Aslan'ı makamında ağırladı. Aktaş, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederken, bu hareketin manevi değerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Vali Aktaş’tan Öğrencilere Övgü

Devletin teknolojik gelişimine dikkat çeken Aktaş, öğrencilerle birlikte vakıf bünyesindeki yapımlar hakkında bilgi paylaştı. "KAAN" savaş uçağı, "GÖKBEY" ve "ATAK" helikopterlerinin gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu ürünlerin genç mühendislerin gayretleriyle ortaya çıktığını ifade etti.

Hediye Aslan: “Çok Onurluyum”

Projenin 5 ay süreceğini belirten Hediye Aslan, öğrencilerin güçlü bir takım ruhu ile çalıştığını vurguladı. "Bu bağış, benim beklediğimden daha büyük bir sonuç. Öğrencilerimle gurur duyuyorum"

Öğrencilerden Olumlu Yorumlar

Öğrencilerden Mustafa Ege Şen, projenin gelişim sürecinden keyif aldıklarını ifade etti. Şevval Gök ve Firdevs Sapan da projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Katılımcılar

Program, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İzmir Temsilcisi emekli Albay Orhan Kadir Gök ve Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen İsa Ambarkaya gibi önemli isimleri de ağırladı.

Uşak Lisesi 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde yürüttükleri proje için yazdıkları "Bize Göre...

Uşak Lisesi 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde yürüttükleri proje için yazdıkları "Bize Göre Felsefe" isimli kitaptan elde ettikleri 50 bin liralık geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Felsefe öğretmeni Hediye Aslan öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Türkiye Yüzyılı Filozofları" başlıklı proje hazırlandı. Çeşitli aşamaların yer aldığı proje doğrultusunda 150 öğrenci tarafından felsefeyi ön plana alan ve çeşitli karikatürlerin bulunduğu "Bize Göre Felsefe" isimli kitap yazıldı. Uşak Valisi Naci Aktaş (sol 2), projede yer alan öğrenciler ile öğretmen Aslan'ı makamında ağırlayarak bilgi aldı.

Uşak Lisesi 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde yürüttükleri proje için yazdıkları "Bize Göre...

Uşak Lisesi 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde yürüttükleri proje için yazdıkları "Bize Göre Felsefe" isimli kitaptan elde ettikleri 50 bin liralık geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Felsefe öğretmeni Hediye Aslan öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Türkiye Yüzyılı Filozofları" başlıklı proje hazırlandı. Çeşitli aşamaların yer aldığı proje doğrultusunda 150 öğrenci tarafından felsefeyi ön plana alan ve çeşitli karikatürlerin bulunduğu "Bize Göre Felsefe" isimli kitap yazıldı. Uşak Valisi Naci Aktaş (sol 2), projede yer alan öğrenciler ile öğretmen Aslan'ı makamında ağırlayarak bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak
2
Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartsız memur alımını başlattı! Bu şartları sağlayan kadroyu kapacak
3
Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak
4
Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?
5
Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek
6
Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı
7
O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!