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Üsküp'te 15. Geleneksel Öğrenci Sergisi Heyecanı

Uluslararası Balkan Üniversitesi, Üsküp'te 15. Geleneksel Öğrenci Sergisi'ni sanatseverlere sundu.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 17:20
Üsküp'te 15. Geleneksel Öğrenci Sergisi Heyecanı

Uluslararası Balkan Üniversitesi'nden Sanat Dolu Bir Etkinlik

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Öğrenci Sergisi, sanatseverlerle buluştu. Sergi, Üsküp Kent Müzesi'nde gerçekleşti.

Öğrencilerin Yaratıcılığı Sergilendi

IBU'nun Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi işbirliğiyle hayata geçirilen bu etkinlikte, öğrencilerin hayal gücü ve yenilikle harmanlayarak oluşturduğu projeler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış Töreninde Önemli İsimler Konuştu

Serginin açılış töreninde IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Marija Miloshevska Janakieska ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nden Prof. Laze Tripkov birer konuşma yaptı. Rektör Sunar, konuşmasında sanat ve tasarımın toplumları birbirine bağlayan düşünsel bir köprü olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin ortaya koyduğu özgün çalışmaları IBU'nun eğitim kalitesinin bir yansıması olarak değerlendirdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından Geleneksel...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından Geleneksel Öğrenci Sergisi yapıldı. Bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Öğrenci Sergisi, Üsküp Kent Müzesi'nde sanatseverlere kapılarını açtı. IBU Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hayal gücü ve yenilikle harmanladığı projeleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından Geleneksel...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından Geleneksel Öğrenci Sergisi yapıldı. Bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Öğrenci Sergisi, Üsküp Kent Müzesi'nde sanatseverlere kapılarını açtı. IBU Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hayal gücü ve yenilikle harmanladığı projeleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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