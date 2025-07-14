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Üsküp'te TİKA Destekli Yaz Okulu Kapanış Töreni Gerçekleşti

Üsküp'te TİKA'nın desteklediği yaz okulunun kapanış töreninde 131 öğrenciye sertifika verildi.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 21:48
Üsküp'te TİKA Destekli Yaz Okulu Kapanış Töreni Gerçekleşti

Üsküp'te TİKA Destekli Yaz Okulu Kapanış Töreni Gerçekleşti

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz okulunun kapanış ve sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Köprü ile Ensar derneklerince düzenlenen yaz okulunun sertifika dağıtım törenine, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Fevziye Şeyma Babayiğit, törende yaptığı konuşmada, 7-14 yaş arasındaki 131 öğrenciye eğitim programında sadece bilgi değil, sosyal sorumluluk ve paylaşma kültürü kazandırdıklarını söyledi. Babayiğit, TİKA'nın eğitime destek vermenin bir ülkenin geleceğine yatırım olduğuna inandığını vurgulayarak, "Bu yaz okulu projesi de bu anlayışla şekillendi. Genç zihinlerin gelişimine destek olmak, onların özgüvenlerini, sorumluluk duygularını artırmak bizler için büyük onurdur," dedi.

Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin ise milli ve manevi değerlerin öğretilmesi amacıyla Ensar Derneği ile ortaklaşa 18 yıl önce başlattıkları projenin bu yılki aşamasının sonuna gelmelerinin mutluluğunu paylaşarak, "Yaz okulunun hayırlara vesile olmasını dilerim," dedi.

Ensar Derneği temsilcisi Bilal İbiş ise 12 öğretmenin ders verdiği süreçte Kur'an-ı Kerim, ibadet, ahlak, Siyer-i Nebi, adab-ı muaşeret ve edebiyat gibi konuların öğrencileriyle paylaşıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından, 23 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yaz okulunda 131 öğrenci sertifikalarını aldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz okulunun kapanış ve sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi. Köprü ile Ensar derneklerince düzenlenen yaz okulunun sertifika dağıtım törenine, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz okulunun kapanış ve sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi. Köprü ile Ensar derneklerince düzenlenen yaz okulunun sertifika dağıtım törenine, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

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