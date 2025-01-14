Usta Oyuncu Bedia Ener Öztep 70 Yaşında Hayatını Kaybetti

Yaprak Dökümü'nin Sevilen Yüzü Bedia Ener Öztep Hayatını Kaybetti

Türk televizyon ve tiyatrosunun önde gelen isimlerinden biri olan Bedia Ener Öztep, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Öztep, özellikle Yaprak Dökümü dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

Bedia Ener Öztep'in vefat haberini eşi Çetin Öztep, Instagram hesabından "Aşkım melek oldu." sözleriyle duyurdu. Sanatçının kendi sosyal medya hesabında ise "Ben melek oldum." ifadeleri paylaşıldı.

Sanatçı Hayatı ve Başarıları

1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Öztep, 1968 yılında Bakırköy Halkevi'nde sanat hayatına adım attı. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girerek tiyatro kariyerine devam etti. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları ve Asuman Dabak Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda sahne aldı.

Öztep, televizyon dünyasında 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Neyyir Hanım karakteriyle geniş izleyici kitlesine ulaştı. Bunun yanı sıra Dadı, Menajerimi Ara, Küçük Kıyamet ve Kara Para Aşk gibi pek çok yapımda da performans sergiledi.

Seslendirme Çalışmaları

Aynı zamanda yetenekli bir seslendirme sanatçısı olan Öztep, dünyaca ünlü Harry Potter serisindeki Profesör McGonagall karakterini Türkçe olarak seslendirmiştir. Ömrü boyunca sanata adadığı yıllar, onu Türk kültür ve sanatının önemli figürlerinden biri haline getirmiştir.