Usta Şeften Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Çıtır Çıtır Küt Böreği Tarifi: Geleneksel Bir Lezzet

Türk mutfağının asırlardır süregelen geleneksel lezzetlerinden biri olan börek, birçok farklı çeşidiyle sofralarımızı şenlendiriyor. Bu çeşitler arasında, hafif dokusu ve çıtır çıtır yapraklarıyla küt böreği, adeta bir adım öne çıkıyor. Küt böreği, börek ustalarının elinde şekillense de, evde de kolayca hazırlanabilecek bir tarif sunuyor. İster çay saatlerinizde, ister özel davetlerinizde bu lezzeti misafirlerinize sunabilirsiniz. Şimdi, bu eşsiz lezzeti evde nasıl hazırlayabileceğinizi öğrenelim.

KÜT BÖREĞİ NEDİR?

Küt böreği, diğer börek çeşitlerinden farklı olarak, incecik açılan yufkaların kat kat dizilmesiyle hazırlanır ve piştikten sonra ağızda dağılan çıtır bir dokuya sahip olur. Üzerine serpiştirilen pudra şekeriyle tatlı bir dokunuş kazanan küt böreği, genellikle börekçilerde veya pastanelerde karşımıza çıkar. Ancak bu lezzeti evde yapmak da sanıldığı kadar zor değil.

KÜT BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Küt böreğini evde hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit ve mutfaklarınızda sıkça kullandığınız ürünlerden oluşuyor. İşte, bu nefis börek için gerekli olan malzemeler:

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 çay bardağı yoğurt

2 yumurta

4.5 su bardağı un

200 gr sade yağ (tereyağı da kullanılabilir)

Tuz

Üzeri için: Pudra şekeri

Bu malzemelerle, evde küt böreği yapmanın ilk adımlarını atmaya hazır olacaksınız. Şimdi, bu malzemeleri kullanarak nasıl harika bir küt böreği hazırlayabileceğinize göz atalım.

KÜT BÖREĞİNİN YAPILIŞI

Küt böreğini hazırlamak, birkaç adımı dikkatle uyguladığınızda oldukça basit. İşte, adım adım küt böreği tarifi:

Hamurun Hazırlanması: Öncelikle, unu eleyip geniş bir kaba alın. Ortasını havuz şeklinde açarak kabartma tozu, ayçiçeği yağı, yoğurt, tuz ve yumurtayı ekleyin. Bu malzemeleri iyice karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamurun Dinlendirilmesi: Hazırladığınız hamuru 20 eşit bezeye ayırın. Her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açarak aralarına oda sıcaklığında yumuşatılmış sade yağ sürün. Bu bezeleri üst üste dizin ve bu şekilde 20 dakika kadar dinlendirin. Kat Kat Yufkaların Açılması: Dinlenmiş hamurları oklava yardımıyla yuvarlak bir tepsi büyüklüğünde açın. Yufkaların arasına tekrar sade yağ sürüp, tüm yufkaları üst üste dizin. Bu işlem, böreğin çıtırlığını sağlayacak olan kat kat yapısını oluşturacaktır. Rulo Yapımı ve Dinlendirme: Açılan hamuru dikkatlice rulo haline getirin ve bu ruloyu üç eşit parçaya kesin. Bu ruloları buzdolabında yaklaşık 1 saat kadar bekletin. Bu dinlendirme işlemi, böreğin daha iyi kabarmasını ve çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Şekil Verme ve Pişirme: Buzdolabından çıkardığınız ruloları kesik kısımlarından bastırarak hafifçe yassılaştırın. Ardından bu hamurları açarak tepsiye dizin. Üzerine tekrar sade yağ sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında, börekler kızarana kadar pişirin. Sunum ve Servis: Kızarmış börekleri fırından çıkarıp, küçük dikdörtgen parçalar halinde dilimleyin. Son olarak, üzerlerine pudra şekeri serpiştirerek servis edin.

KÜT BÖREĞİNİN PÜF NOKTALARI

Küt böreği yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. İşte, böreğin mükemmel olması için dikkat edilmesi gerekenler: