Üşütmek isteyen 26 Temmuz'da Bim'e koşsun yeni kule tipi vantilatör satışta!

35 Watt gücünde yüksek performans sunan bu vantilatör, 3 farklı hız seçeneği ile kullanıcıların serinlik ihtiyaçlarına uygun bir ortam oluşturur. 60° salınım özelliği sayesinde geniş bir alanı etkili bir şekilde soğutma kapasitesine sahip olan ürün, 71 cm'lik maksimum yüksekliğiyle her türlü ortamda rahatlıkla kullanılabilir.

Konfor ve Kullanım Kolaylığı



Vantilatörün en dikkat çekici özelliklerinden biri de 2 saatlik zamanlayıcı fonksiyonudur. Bu özellik, kullanıcılara enerji tasarrufu sağlarken, aynı zamanda konforlu bir kullanım deneyimi sunar. Yüksek kaliteli motoru ise uzun ömürlü ve güvenilir bir performans vadeder.



Bu kule tipi vantilatör, serin bir yaz geçirme isteyenler için ideal bir tercih olacak. Fiyatı ise 999,00 ₺ olarak belirlenmiş durumda. Ürünü daha yakından incelemek ve satın almak için mağazayı ziyaret edebilir veya çevrimiçi platformlardan sipariş verebilirsiniz.

