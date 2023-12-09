Ütü zahmetiyle uğraşmadan kıyafetleriniz jilet gibi olacak! 5 farklı yöntemle ütüsüz ütülü görüntü!

En sıkıcı ev işlerinden biri olan ütüleme aslında pek çok alternatif sunuyor. İşte sizi ütü zahmetinden kurtaracak olan 5 pratik yöntem..

DÜZLEŞTİRİCİ

Saç düzleştiriciler kıvırcık saçlara şekil vermekten daha fazlasını yapabilir. Düzleştiricinin ısıtılmış demiri, gömlek yakalarını ve manşetlerini düzeltmek adına mükemmel bir seçenektir.

Isıtmadan önce düzleştirici üzerindeki kiri nemli bir bezle silin, böylece giysilerinize bulaşmasını önleyin.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Giysilerdeki kırışıklıkları gidermeye yardımcı olan başka bir güzellik aracı ise saç kurutma makinesidir. Kısacası metal askıların omuzlara çarpabileceği kıyafetleri saç kurutma makinesi ile ütülemek oldukça faydalı olabilir. Bu durumda yapmanız gereken tek şey, elbiseyi bir bar veya duş sandalyesinin üzerine sarmak ve sıcak havayı kıvrımların yaklaşık 5 cm arayla üzerine yönlendirmek.





KIRIŞIKLIK GİDEREN SPREYLER

Artık teknoloji gelişti. Kırışıklık önleyici spreylerde ise spreyi sorunlu bölgeye sıkmanız ve kurumasını beklemeniz yeterli. Bu yöntem kırışıklıkların yanı sıra elektriklenmenin ve kötü kokunun da giderilmesine yardımcı olur. Çok seyahat ediyorsanız eğer çantanızda bir seyahat şişesi bulundurmalısınız.

Elinizde bu ürün yoksa, su doldurduğunuz sprey şişesi de kırışıklıkları giderme de başka bir alternatiftir. Kumaşı çok ıslatmamaya dikkat ederek kırışık bölgelere püskürtün. Daha sonra kıyafetleri asın ve doğal olarak kurumasını bekleyin. Bu yöntemin kırışıklıkları giderdiğini göreceksiniz. Ancak aceleniz varsa ve ıslak kıyafetler giymek istemiyorsanız bu sizin için iyi bir seçenek olmayabilir.

KIYAFETLERİ BUHARLI ODAYA ASMA

Bir iş konferansına katılmak için otele geldiğinizde kırışıklıklarla mücadele etmenin ilk yolu duş almaktır. Bu yöntem genellikle ütü kullanma durumundan daha fazla etkilidir.

Giysilerinizdeki kırışıkları gerekiyor ise, o zaman duş aldığınız süreçte buruşuk kıyafetlerinizi banyoya asın. Bu yöntem genellikle ütü kullanımından daha etkili olabilir. Odayı çevreleyen sıcak buhar, kıyafetlerinizdeki inatçı kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur ve aynı zamanda sinüslerinizi temizler.

KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kurutma makinesinin buhar ayarı, giysilerinizi buhara maruz bırakarak kırışıklıkları hızla giderir. Bu daha az kıyafetle en iyi sonucu verir. Bu yöntem, çamaşırlarınıza ütülemenin verdiği düzgün ve düz görünümü vermez ancak yine de onu kabul edilebilir bir seviyeye kadar düzleştirir.

Kurutma makinenizde bulunan buhar programı olmasa da kırışık önleyici olarak kullanabilirsiniz. Kurutucuya buruşuk kıyafetleri ve birkaç tane buz küpünü atın, birkaç dakika boyunca yüksek ayarda çalıştırın. Buz eriyerek buhara dönüşür, giysilerinizdeki kırışıklıkları giderir.