Uykusuzluğa Son! Bu Besini Yiyen Mışıl Mışıl Uyuyor: İşte Bebek Gibi Uyumanızı Sağlayacak Mucize

Bu Besin Uykusuzluğun Düşmanı: Kiraz

Uykusuzluğa son veren besin, kiraz. Kiraz, içerdiği yüksek miktarda melatonin sayesinde uykuya dalma süresini kısaltıyor ve uyku kalitesini artırıyor. Melatonin, vücudun uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormondur. Kiraz, doğal bir melatonin kaynağı olarak uykusuzluk sorununa çare oluyor. Ayrıca kiraz, C vitamini, demir, potasyum, lif ve antioksidan gibi birçok besin ögesi içeriyor. Bu sayede kiraz, sindirim, bağışıklık, kalp ve damar sağlığı için de faydalı oluyor.





Kiraz Nasıl Tüketilmeli?

Kirazın uykusuzluğa karşı etkisinden yararlanmak için, yatmadan yaklaşık 1-2 saat önce bir kase kiraz yemek yeterli olacaktır. Kirazı taze veya kurutulmuş olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca kiraz suyu veya kiraz çayı da içebilirsiniz. Ancak kiraz suyunun şeker içermemesine dikkat edin. Kiraz çayı yapmak için ise, bir avuç kurutulmuş kirazı bir bardak suda 10 dakika kaynatın ve süzün. Kiraz çayını tatlandırmak için bal veya tarçın ekleyebilirsiniz.

Kirazın Diğer Faydaları Nelerdir?





Kiraz, uykusuzluğa son vermenin yanı sıra, birçok sağlık sorununa da iyi geliyor. İşte kirazın diğer faydaları:

Kiraz, anti-inflamatuar özelliği sayesinde eklem ağrıları, romatizma ve gut gibi hastalıkları önlemeye veya hafifletmeye yardımcı olur. Kiraz, ağrı kesici etkisi olan antosiyanin adlı bir bileşik içerir. Kiraz tüketimi, ağrı ve iltihaplanmayı azaltarak hareket kabiliyetini artırır.

Kiraz, antioksidan kapasitesi sayesinde vücudu serbest radikallerden korur. Serbest radikaller, hücre hasarına, yaşlanmaya ve kansere neden olan zararlı moleküllerdir. Kiraz, vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücre sağlığını destekler.

Kiraz, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Kiraz, glisemik indeksi düşük bir besindir. Glisemik indeks, bir besinin kan şekerini ne kadar yükselttiğini gösteren bir ölçüttür. Kiraz, kan şekerini dengede tutarak diyabet riskini azaltır.

Kiraz, cilt sağlığı için de faydalıdır. Kiraz, ciltteki kolajen üretimini artırarak cildin elastikiyetini ve sıkılığını korur. Ayrıca kiraz, ciltteki leke, kırışıklık ve sivilce oluşumunu önleyerek cildi daha parlak ve pürüzsüz hale getirir.