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Uzun Süreli İlişkilerin Altın Kuralları: Dostluk, Sevgi ve Duygusal Destek

Bir ilişkiyi uzun süreli kılan 3 özellik: Dostluk, sevgi ve duygusal destek. Bu özellikler sayesinde çiftler ayrılmak istemiyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 16:53
Uzun Süreli İlişkilerin Altın Kuralları: Dostluk, Sevgi ve Duygusal Destek

Uzun Süreli İlişkilerin Sırrı! Bu 3 Özellik Sayesinde Ayrılmak İstemiyorlar

İlişki kurmak herkesin harcı değil. Uzun süreli ve mutlu birlikteliklerin arkasında 3 önemli özellik yatıyor. Bu özellikleri sizin için yazdık...

Eşinizle aynı zamanda dost olabiliyorsanız, ondan vazgeçmek zorlaşıyor. Peki bir ilişkiyi sağlamlaştıran 3 özellik neler?

1- Dostluk ve Aidiyet

Dostluk ve aidiyet, yaşamlarımızı paylaşma ve başkalarına ait olma, kabul görme ve sadakat duygusuna sahip olma gereksinimimizdir. Bir ilişkide bu unsurların bulunması güven duygusuyla birlikte huzur verir.

2- Sözlü ve Fiziksel Sevgi

Sevgi, başkalarının bize sözlerle ve dokunuşlarla gösterdiği ilgiye olan gereksinimimizdir. Bu yüzden partnerinize 'seni seviyorum' demek ya da ona sarılmak hem onun hem de ilişkiniz için çok değerlidir. Çünkü ilişkide sevgi eksikliği yaşanırsa tartışmalara, büyük kavgalara hatta ayrılıklara neden olabilir.

3- Duygusal Destek ve Onay

Duygusal destek ve onay, herhangi bir sorunla karşılaştığımızda ilgi görme, onaylanma ve desteklenme gereksinimimizdir. Kişisel ya da iş hayatınızda zorluk çekerken eve döndüğünüzde ya da partnerinizle görüştüğünüzde o duygusal desteğin varlığını hissetmek kişiyi rahatlatır. Sağlıklı bir ilişkide çiftin her ikisi de bu gereksinimler için uyum sağlar. Ancak bunlar karşılanmazsa her iki taraf da memnuniyetsizlik duyar ve bu da ayrılığa götürebilir.

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