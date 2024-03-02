Dünya yansa umrunda olmayan burçlar belli oldu! Hiçbir şeyi umursamıyorlar

BALIK BURCU

Su / Değişken 20 Şubat – 20 Mart





Su grubunun hem en hassas hem de en duygusal burcu olan balık, genellikle yalnızlığı tercih eder. Balıklar hassastır ve gerçek dünyayla ya da gerçek dünyanın sert gerçekleriyle yüzleşmeyi sevmezler ama aynı zamanda rüyalarda yaşamayı da severler. Balık, insanlar arasında yalnız bir burçtur ve kalabalık içinde yaşadığı yalnızlığın tadını çıkarır. Bu yalnızlık duygusu, sorumluluk eksikliğiyle birleşince Balık burcunun durumu abartmasına, dikkatsiz ve düşüncesiz olmasına yol açar. Balık burcu bile eleştiri gibi durumlarla karşılaştığında eleştiriyi görmezden gelir ve söyleneni duymamış gibi davranır. Bu tür eleştirilere maruz kaldıklarında bile kaygısız ve uysal yapıları nedeniyle hassas ve aynı zamanda duygusal olmakla suçlanan, ikiyüzlülükle suçlanan Balık burcu, önceliklerini değiştirmez ve hayatlarını kendi halinde yaşamaya devam eder. Balık burcu burçların en dikkatsiz ve umursamaz olanıdır.

İKİZLER BURCU

Hava / Değişken 21 Mayıs – 20 Haziran





Merkür'ün yönettiği İkizler burcu ikili doğasıyla bilinir. Değişken ruh halleri ve çabuk sıkılan kişilikleriyle İkizler burcu, zorlu ve çabuk yorulan bir burçtur. Tamamen kendi halinde olan İkizler burcu, duygularını çabuk kaybeder ve yeni fikirler ortaya çıkar. İkizler burcunun çok iyi iletişim becerileri vardır, ancak başkalarını hiç düşünmeden sadece kendileri için yaşar ve hareket ederler. Bu burcun üyeleri şeytani kanatları olan sosyal kelebekler gibidir, eylemlerinin başkaları üzerindeki etkisinden tamamen habersizdirler. Bu burcun üyeleri sorumluluklarını ihmal ederler, ancak yine de oldukça sosyaldirler ve ihmalleri veya sorumsuzlukları nedeniyle cezalandırılmış gibi görünmezler. İkizler burcunun en dikkatsiz ve dikkatsiz burçlarından biridir.

AKREP BURCU

Su / Sabit 24 Ekim – 22 Kasım





Akrepler güç odaklı ve bencildir. Akrep, dikkatsizlikten kaçınan ve bir şeyler söylemekte iyi olan bir burçtur. Özgüven eksikliğiyle tanınan Akrepler, karşılaştıkları zorluklara karşı kararlı ve dirençlidirler. Eleştiriyi kabul etmeyen akrepler bu konuda dikkatsiz ve umursamaz davranırlar. Akrep burcunun en dikkatsiz burçlarından biridir.

YAY BURCU

Ateş / Değişken 23 Kasım – 21 Aralık





Yay burcu insanları 23 Kasım ile 21 Aralık tarihleri ​​arasında doğarlar. Yay her zaman ilgi odağı olmayı ve herkesin ilgi odağı olmayı sever ve bunun için çabalar. Kendinden memnun Yay burcunun büyük bir zekası vardır ve bunun fark edilmesini ister. Yay ateş grubuna aittir ve yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Yay kibirli ve kibirlidir ve başkalarının duygularını dikkate almadan aceleci davranma eğilimindedir. İlgi görme arzuları nedeniyle her zaman sadece kendilerine odaklanırlar ve bu da onları bazen düşüncesiz ve dikkatsiz hale getirebilir. Yay burcu, zodyakın en kaygısız ve dikkatsiz burçlarından biridir.