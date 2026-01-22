Vali Dr. Erdinç Yılmaz’dan Şehit Emre Mercan’ın Ailesine İlk Ziyaret

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz göreve başlayıp ilk ziyaretini şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan’ın ailesine yaparak başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:41
Vali Dr. Erdinç Yılmaz’dan Şehit Emre Mercan’ın Ailesine İlk Ziyaret

Vali Dr. Erdinç Yılmaz’dan Şehit Emre Mercan’ın Ailesine İlk Ziyaret

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi.

Ziyaretin Detayları

Vali Yılmaz, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yapmakta iken Gürcistan’da düşen Millî Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askerî nakliye uçağındaki şehitlerimizden Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan’ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Vali Yılmaz, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Ziyaret, Şehit Üsteğmen Emre Mercan’ın aziz ruhu için edilen dualarla son buldu.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN İLK ZİYARETİNİ...

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN İLK ZİYARETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN İLK ZİYARETİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Tipi Nedeniyle Kabadüz-Çambaşı Yolu Trafiğe Kapandı
2
Ulus’ta yanan mobilya atölyesinde hasar tespiti başlatıldı
3
Giresun Yaylalarında Kar 1,5 Metreye Ulaştı — Yayla Yolları Kısmen Açık
4
Merkezefendi Belediyesi'ne Afet Farkındalık ve Çadır Kurma Eğitimi
5
Bayburt'ta çığ ve buzlanma tehlikesi: Salmankaş ile Araklı yolu uyarısı
6
Muğla'da Sağanak Etkili: Menteşe 41,2 kg
7
Hadrianopolis Serisi-3: Hamamlı Yapı Kompleksi Depo Buluntuları Yayınlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları