Van'da Karın Büyüsü: Ağaçlar Kartpostallık Manzaralar Oluşturdu

Van’da etkili kar yağışı, park ve bahçelerde ağaçları beyaza bürüyerek kartpostallık manzaralar oluşturdu; dallar karın ağırlığıyla eğildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:25
Van'da Karın Büyüsü: Ağaçlar Kartpostallık Manzaralar Oluşturdu

Van'da karla gelen kartpostallar

Doğu Anadolu'nun incisi beyaza büründü

Van’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü ve ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Özellikle park ve bahçelerdeki ağaçlar, dallarını saran kar örtüsüyle adeta tabloyu andıran manzaralar oluşturdu.

Geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği Doğu Anadolu’nun incisi Van’da büyüleyici bir atmosfer yarattı.

Gece de etkisini sürdüren karla birlikte ağaçların üzeri tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Karın ağırlığıyla eğilen dallar, Van’ın doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sessizliğe bürünen kentte, ağaçların kartpostalları andıran görüntüsü fotoğraf tutkunlarını ve vatandaşları mest etti. Beyaz örtüyle kaplanan sokaklar ve yeşil alanlar, kışın estetiğini gözler önüne serdi.

