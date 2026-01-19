Van'da Sibirya Soğukları: Buzlanma ve Don Hayatı Zorluyor
Gece sıcaklıkları eksi dereceye inerken kent beyaza büründü
Van’da dondurucu soğuklar tabiatı adeta beyaz bir örtüyle süsledi. Gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle ağaçlar kırağı tuttu.
Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası son günlerde etkisini artırıyor ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde buzlanma ve don olayları yaşanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor.
Soğuk hava nedeniyle bazı gölet ve su birikintilerinin yüzeyi dondu. Parklardaki ve yol kenarlarındaki tüm ağaçlar kırağıyla kaplanırken vatandaşlar dondurucu soğuklara karşı tedbir almaya çalışıyor.
Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
