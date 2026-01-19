Van'da Sibirya Soğukları: Buzlanma ve Don Hayatı Zorluyor

Van'da Sibirya kaynaklı soğuk hava, gece sıcaklıklarını eksi derecelere çekerek buzlanma ve don olaylarına yol açtı; yetkililer tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:27
Van'da Sibirya Soğukları: Buzlanma ve Don Hayatı Zorluyor

Van'da Sibirya Soğukları: Buzlanma ve Don Hayatı Zorluyor

Gece sıcaklıkları eksi dereceye inerken kent beyaza büründü

Van’da dondurucu soğuklar tabiatı adeta beyaz bir örtüyle süsledi. Gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle ağaçlar kırağı tuttu.

Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası son günlerde etkisini artırıyor ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde buzlanma ve don olayları yaşanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor.

Soğuk hava nedeniyle bazı gölet ve su birikintilerinin yüzeyi dondu. Parklardaki ve yol kenarlarındaki tüm ağaçlar kırağıyla kaplanırken vatandaşlar dondurucu soğuklara karşı tedbir almaya çalışıyor.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

VAN’DA ETKİSİNİ ARTIRAN DONDURUCU SOĞUKLAR, TABİATI ADETA BEYAZ BİR ÖRTÜYLE SÜSLERKEN, GECE HAVA...

VAN’DA ETKİSİNİ ARTIRAN DONDURUCU SOĞUKLAR, TABİATI ADETA BEYAZ BİR ÖRTÜYLE SÜSLERKEN, GECE HAVA SICAKLIĞININ GECE SIFIRIN ALTINDA DÜŞMESİYLE BİRLİKTE, AĞAÇLAR KIRAĞI TUTARAK KRİSTALLEŞTİ.

VAN’DA ETKİSİNİ ARTIRAN DONDURUCU SOĞUKLAR, TABİATI ADETA BEYAZ BİR ÖRTÜYLE SÜSLERKEN, GECE HAVA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Algan: 'Liyakat Olmadan Kentsel Dönüşüm Yürümez' - Lamura İnşaat Başkanı Uyardı
2
Başkan Altay Ara Tatilde Tüm Çocukları Konya Bilim Merkezi’ne Davet Etti
3
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Çocuklara Hayvan ve Doğa Sevgisi — 5 bin 432 Öğrenciye Ulaşıldı
4
Sakarya Uzun Çarşı'da 60 Yıllık Ciğerci: Gastronomi Turizmine Katkı
5
Posof Meslek Yüksekokulu'na Posoflu Müdür Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz
6
İstanbul'da Kar: Sarıyer'de Havadan Büyüleyici Kış Manzarası
7
KUDAKA Destekli SOGEP: Atatürk Üniversitesi'nin 'Yeteneğini Keşfet' Projesiyle Kadın İstihdamı Artacak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları