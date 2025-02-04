Vanlı Berber, Müşterilerini Türkülerle Tıraş Ediyor

Konservatuvar Öğrencisi Berber, Müşterilerine Canlı Müzik Eşliğinde Hizmet Veriyor

Van'ın Erciş ilçesinde yer alan Dalan Caddesi'nde, Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı üçüncü sınıf öğrencisi Yunus Karadağ, iş yerinde gerçekleştirdiği uygulama ile dikkat çekiyor. Müzik tutkusunu berber dükkanına taşıyan Karadağ, müşterilerine canlı müzik dinletisi eşliğinde tıraş olma fırsatı sunuyor.

Canlı Müzik ile Renkli Bir Deneyim

Haftada üç gün müzisyen arkadaşlarıyla birlikte keman, bağlama ve gitar eşliğinde türkü söyleyen Karadağ, tıraş olan ve sıra bekleyen müşterilerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Müşterilerin türkülere eşlik etmesi, tıraş seanslarını daha keyifli hale getiriyor.

Müşteri Memnuniyeti Öncelik

AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadağ, mesleğini eğlenceli hale getirmek ve daha çok müşteri çekmek amacıyla canlı müzik hizmeti sunduğunu belirtti. İnsanları türküler eşliğinde tıraş ettiğini ifade eden Karadağ, "İş yerimde canlı müzik veriyorum. Sıra bekleyen müşterilerim sıkılmıyor. Hep beraber eğlenceli vakit geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Müzik ile Stres Atma Fırsatı

Müzisyen arkadaşı Taha Yaşar, “Arkadaşımın iş yerinde beraber müzik yapıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Müşterilerin de hoşuna gidiyor.” ifadeleriyle sürecin keyfini paylaştı. Tıraş olmak için dükkanın yolunu tutan Akif Alioğlu ise, “Burada hem şarkı dinliyoruz hem de tıraş oluyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz, bizim için terapi gibi oluyor.” dedi.

Serhat Kaya da, tıraş olmak için geldiği dükkanda "sıra beklerken sıkılmadım" yorumunda bulundu. Canlı müzik eşliğinde tıraş olma deneyimi, Erciş'te unutulmaz anlar yaşatıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde berberlik yapan konservatuvar öğrencisi Yunus Karadağ (solda), müşterilerini canlı müzik eşliğinde tıraş ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde berberlik yapan konservatuvar öğrencisi Yunus Karadağ (solda), müşterilerini canlı müzik eşliğinde tıraş ediyor.