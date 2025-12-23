Vezirköprü'de Otopark ve Meydan Projesi Başlıyor

Yıkım çalışmaları resmen sahada

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde uzun süredir ihtiyaç duyulan otopark ve meydan projesi için çalışmalar resmen başladı.

İlçe merkezinde yer alan Amasya Şeker Fabrikası Vezirköprü Bölge Müdürlüğü binası ile Eski Öğretmenevinin yıkım süreci, Vezirköprü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yıkım ihalesinin ardından başlatıldı.

Yıkım bölgesinde, belediye meclis üyeleriyle birlikte incelemelerde bulunan Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, projenin ilçenin şehircilik açısından önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini belirtti.

Başkan Gül, söz konusu alanın hem trafik hem de otopark açısından uzun yıllardır sorun oluşturduğunu vurgulayarak, yapılacak çalışmalarla bu sorunun kalıcı şekilde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Proje tamamlandığında Vezirköprü’ye estetik açıdan kente değer katacak modern bir meydan ve ilçe merkezindeki yoğunluğu önemli ölçüde azaltacak bir otopark alanı kazandırılacak.

Çalışmaların planlı ve etaplar hâlinde yürütüleceğini, sürecin yakından takip edildiğini ifade eden Başkan Gül, projenin hayata geçirilmesinde sağlanan destek ve iş birliği dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Halit Doğana teşekkür etti.

