DOLAR
42,82 -0,01%
EURO
50,62 -0,49%
ALTIN
6.176,11 -1,19%
BITCOIN
3.748.268,32 0,97%

Vezirköprü'de Otopark ve Meydan Projesi Başlıyor

Vezirköprü'de Amasya Şeker Fabrikası ve Eski Öğretmenevi alanında otopark ve meydan projesi için yıkım başladı; Başkan Murat Gül projenin trafik sorununu çözeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:21
Vezirköprü'de Otopark ve Meydan Projesi Başlıyor

Vezirköprü'de Otopark ve Meydan Projesi Başlıyor

Yıkım çalışmaları resmen sahada

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde uzun süredir ihtiyaç duyulan otopark ve meydan projesi için çalışmalar resmen başladı.

İlçe merkezinde yer alan Amasya Şeker Fabrikası Vezirköprü Bölge Müdürlüğü binası ile Eski Öğretmenevinin yıkım süreci, Vezirköprü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yıkım ihalesinin ardından başlatıldı.

Yıkım bölgesinde, belediye meclis üyeleriyle birlikte incelemelerde bulunan Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, projenin ilçenin şehircilik açısından önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini belirtti.

Başkan Gül, söz konusu alanın hem trafik hem de otopark açısından uzun yıllardır sorun oluşturduğunu vurgulayarak, yapılacak çalışmalarla bu sorunun kalıcı şekilde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Proje tamamlandığında Vezirköprü’ye estetik açıdan kente değer katacak modern bir meydan ve ilçe merkezindeki yoğunluğu önemli ölçüde azaltacak bir otopark alanı kazandırılacak.

Çalışmaların planlı ve etaplar hâlinde yürütüleceğini, sürecin yakından takip edildiğini ifade eden Başkan Gül, projenin hayata geçirilmesinde sağlanan destek ve iş birliği dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Halit Doğana teşekkür etti.

SAMSUN'UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE UZUN SÜREDİR İHTİYAÇ DUYULAN OTOPARK VE MEYDAN PROJESİ İÇİN...

SAMSUN'UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE UZUN SÜREDİR İHTİYAÇ DUYULAN OTOPARK VE MEYDAN PROJESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI.

SAMSUN'UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE UZUN SÜREDİR İHTİYAÇ DUYULAN OTOPARK VE MEYDAN PROJESİ İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yağmurluk ve Şemsiye Satışları Artıyor
2
Kapalı Çarşı’da Harput Musikisiyle Nostalji Canlanıyor
3
Vezirköprü'de Otopark ve Meydan Projesi Başlıyor
4
Alman Rahibe Erica Selke Liske Türkiye'den Kudüs'e Gazze Barışı İçin Yürüyor
5
Koyunlarına Antrenörlük Yapan Emekli Erol Önal
6
Mersin'de Yıkım Mağduriyeti: Hamidiye'de Aileler Sokakta
7
Yozgat'ta Emekli Erol Önal Koyunlarına Antrenörlük Yapıyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi