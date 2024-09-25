DOLAR
34,15 -0,1%
EURO
38,12 -0,19%
ALTIN
2.916,33 0,02%
BITCOIN
2.167.841,52 -0,07%

Viyana'da Kültürlerarası Sanat Sergisi

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde, 20 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 23:20
Viyana'da Kültürlerarası Sanat Sergisi

Viyana'da Uluslararası Sanat Sergisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO) işbirliği ile düzenlenen bir sanat sergisi, farklı ülkelerden gelen 20 sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Kültürlerarası Uzun Gece Programı

Etkinlik, YEE’nin de paydaşları arasında yer aldığı ICDO tarafından düzenlenen 7’nci Kültürlerarası Uzun Gece programı çerçevesinde bir hafta süresince sergilendi.

Önemli Konuklar

Serginin açılışına, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve birçok davetli katıldı.

Ayşe Yorulmaz'dan Açıklamalar

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, programın açılışında yaptığı konuşmada, ICDO ile işbirliği içinde Kültürlerarası Uzun Gece programı kapsamında düzenlenen sergilerin YEE’nin sürekli ev sahipliği yaptığına değindi. Yorulmaz, "Dünyanın dört bir yanından çok değerli sanatçıların eserlerini burada sergiliyoruz; yeni yetenekler ile sanata ilgi duyan bireyleri bir araya getiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Türk Kültürüne Katkı

Yorulmaz, sergide yer alan çok sayıda sanatçının eserinin bulunduğunu belirterek, "Yunus Emre Enstitüsü olarak sanata ve uluslararası sanatçılara desteğimizi esirgemiyoruz. Enstitümüz, Türk kültürünü tanıtmakla birlikte farklı kültürlerin kaynaşmasına da katkıda bulunmayı hedefliyor," dedi. Ayrıca, serginin sanatçılar ve sanatseverler arasında fikir alışverişine olanak tanıyacağını vurguladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO) iş birliği ile düzenlenen resim sergisinde, "Kültürlerarası Uzun Gece programı" kapsamında farklı ülkelerden 20 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO) iş birliği ile düzenlenen resim sergisinde, "Kültürlerarası Uzun Gece programı" kapsamında farklı ülkelerden 20 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO) iş birliği ile düzenlenen resim sergisinde, "Kültürlerarası Uzun Gece programı" kapsamında farklı ülkelerden 20 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO) iş birliği ile düzenlenen resim sergisinde, "Kültürlerarası Uzun Gece programı" kapsamında farklı ülkelerden 20 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

İLGİLİ HABERLER

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı
2
Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi
3
Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler
4
A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde
5
Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak
6
KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı
7
Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı