Viyana'da Kültürlerarası Sanat Sergisi

Viyana'da Uluslararası Sanat Sergisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO) işbirliği ile düzenlenen bir sanat sergisi, farklı ülkelerden gelen 20 sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Kültürlerarası Uzun Gece Programı

Etkinlik, YEE’nin de paydaşları arasında yer aldığı ICDO tarafından düzenlenen 7’nci Kültürlerarası Uzun Gece programı çerçevesinde bir hafta süresince sergilendi.

Önemli Konuklar

Serginin açılışına, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve birçok davetli katıldı.

Ayşe Yorulmaz'dan Açıklamalar

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, programın açılışında yaptığı konuşmada, ICDO ile işbirliği içinde Kültürlerarası Uzun Gece programı kapsamında düzenlenen sergilerin YEE’nin sürekli ev sahipliği yaptığına değindi. Yorulmaz, "Dünyanın dört bir yanından çok değerli sanatçıların eserlerini burada sergiliyoruz; yeni yetenekler ile sanata ilgi duyan bireyleri bir araya getiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Türk Kültürüne Katkı

Yorulmaz, sergide yer alan çok sayıda sanatçının eserinin bulunduğunu belirterek, "Yunus Emre Enstitüsü olarak sanata ve uluslararası sanatçılara desteğimizi esirgemiyoruz. Enstitümüz, Türk kültürünü tanıtmakla birlikte farklı kültürlerin kaynaşmasına da katkıda bulunmayı hedefliyor," dedi. Ayrıca, serginin sanatçılar ve sanatseverler arasında fikir alışverişine olanak tanıyacağını vurguladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO) iş birliği ile düzenlenen resim sergisinde, "Kültürlerarası Uzun Gece programı" kapsamında farklı ülkelerden 20 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO) iş birliği ile düzenlenen resim sergisinde, "Kültürlerarası Uzun Gece programı" kapsamında farklı ülkelerden 20 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO) iş birliği ile düzenlenen resim sergisinde, "Kültürlerarası Uzun Gece programı" kapsamında farklı ülkelerden 20 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO) iş birliği ile düzenlenen resim sergisinde, "Kültürlerarası Uzun Gece programı" kapsamında farklı ülkelerden 20 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.