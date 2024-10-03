Viyana'da Türk ve Azerbaycanlı Sanatçılardan Yapay Zeka ile Sanat Sergisi

Viyana'da Özgün Sanat Yapıtları Sergilendi

Austurya'nın başkenti Viyana'da, Türk ve Azerbaycanlı sanatçıların iş birliğiyle yapay zeka ile sanatı harmanlayan "Dansların Sembolü" isimli dikkat çekici sergi sanatseverlerle buluştu.

Eserler ve Yenilikçi Teknoloji

Viyana Azerbaycan Kültür Merkezi'nde açılan bu sergide, Azerbaycan kültürüne ait motiflerin yer aldığı eserler, bir uygulama aracılığıyla canlı ve hareketli görüntülere dönüştü. Ayrıca, bazı eserlerde yöresel müzikler de görselleri tamamlayarak dinamik bir atmosfer sağladı.

İstanbul Dijital Sanat Festivali'nden Bilgiler

İstanbul Dijital Sanat Festivali Direktörü Nabat Garakhanova, sergi ile ilgili olarak AA muhabirine açıklamalar yaptı. Garakhanova, festival olarak dünyanın farklı yerlerinde düzenledikleri sergilerle bilgilendirme yaparak, Azerbaycan'ın ilk yapay zeka sanatçısını yarattıklarını aktardı. Bu sanatçı ile Türkiye ve Azerbaycan'daki dijital sanat projelerini tanıttıklarını belirtti.

Çalışmaların Etkisi ve Katkıları

Her iki ülkede dijital sanat alanındaki ilerlemelerin bir yansıması olarak serginin büyük ilgi görmesi tuhaf bir mutluluk kaynağı oldu. Garakhanova, yaptıkları çalışmaların çok yönlü olduğunu ifade ederek, tekstil ürünleri üzerine yapay zeka kullanarak üç boyutlu semboller oluşturduklarını dile getirdi.

Azerbaycan'ın İlk Yapay Zeka Sanatçısı

Garakhanova, sergide tanıtılan Azerbaycan'ın ilk yapay zeka sanatçısı "Şuşa Hanım"'ın önemine dikkat çekti. Karabağ bölgesinin sanat ve kültür açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Garakhanova, bu durumu göz önünde bulundurarak yapay zeka sanatçısına bu ismi verdiklerini belirtti.

Kültürler Arası Geçiş ve İnovasyon

İstanbul Dijital Sanat Festivali sanat yönetmeni Esra Özkan, festival olarak kültürlerarası geçiş sağladıklarını ve bunu teknoloji ile sanatın birleşimiyle gerçekleştirdiklerini ifade etti. Özkan, sergide yer alan eserlerin tamamen yapay zeka ile hazırlandığını ve uzun soluklu çalışmaların bir ürünü olduğunu belirtti.

Türk ve Azerbaycanlı sanatçıların yapay zeka ile sanatı buluşturduğu "Dansların Sembolü" isimli sergi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Viyana Azerbaycan Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Azerbaycan'a özgü motiflerin bulunduğu eserler bir uygulama yardımıyla hareketli görüntülere dönüşürken, bazı eserlerde de yöresel müzikler hareketli görüntülere eşlik etti.

Türk ve Azerbaycanlı sanatçıların yapay zeka ile sanatı buluşturduğu "Dansların Sembolü" isimli sergi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Viyana Azerbaycan Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Azerbaycan'a özgü motiflerin bulunduğu eserler bir uygulama yardımıyla hareketli görüntülere dönüşürken, bazı eserlerde de yöresel müzikler hareketli görüntülere eşlik etti.

Türk ve Azerbaycanlı sanatçıların yapay zeka ile sanatı buluşturduğu "Dansların Sembolü" isimli sergi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Viyana Azerbaycan Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Azerbaycan'a özgü motiflerin bulunduğu eserler bir uygulama yardımıyla hareketli görüntülere dönüşürken, bazı eserlerde de yöresel müzikler hareketli görüntülere eşlik etti.

Türk ve Azerbaycanlı sanatçıların yapay zeka ile sanatı buluşturduğu "Dansların Sembolü" isimli sergi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Viyana Azerbaycan Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Azerbaycan'a özgü motiflerin bulunduğu eserler bir uygulama yardımıyla hareketli görüntülere dönüşürken, bazı eserlerde de yöresel müzikler hareketli görüntülere eşlik etti.

Türk ve Azerbaycanlı sanatçıların yapay zeka ile sanatı buluşturduğu "Dansların Sembolü" isimli sergi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Viyana Azerbaycan Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Azerbaycan'a özgü motiflerin bulunduğu eserler bir uygulama yardımıyla hareketli görüntülere dönüşürken, bazı eserlerde de yöresel müzikler hareketli görüntülere eşlik etti.