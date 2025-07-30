Yalova'nın Atatürk Arboretumu: Türkiye'nin İlk Canlı Ağaç Müzesi

Yalova'daki Türkiye'nin İlk Arboretumu

Yalova'nın Termal ilçesinde, 96 yıl önce kurulan ve dünyanın birçok bölgesinden getirilen 66 tür ağaçla donatılmış Türkiye'nin ilk canlı ağaç müzesi olan Atatürk Arboretumu, dikkatli bakımla korunmaya devam ediyor.

Büyük Önder'in Mirası

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Ağustos 1929'da verdiği talimatla kurulan arboretum, ünlü Fransız mimar Henri Prost tarafından planlanmış ve baş bahçıvan Pandelli Roketas tarafından peyzajı yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıca İşletmesi sorumluluğundaki 1 milyon 80 bin metrekarelik bu arboretum, 96. yılında da ilk günkü ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Çeşitliliği ile Eşsiz Bir Ortam

Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde şifa merkezi olarak bilinen termal kaplıcalarının yer aldığı bu alanda, atlas sediri, Japon akçaağacı, tüylü palmiye ve porsuk ağacı gibi 66 türde 1500'ün üzerinde ağaç bulunmaktadır. Ağaçların bakımları titizlikle yapılırken, arboretumda kurulu seralar sayesinde fide üretimi de gerçekleştirilmektedir.

Doğa ile İç İçe Bir Laboratuvar

Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdürü Mehmed Burhan Topsöğüt, tesisin doğayla iç içe bir yer olduğunu vurgulayarak, "Burası, birçok ülkeye özgü ağaçların görülebileceği bir laboratuvar gibi" dedi. Aynı zamanda, Atatürk'ün yabancı büyükelçilerden istediği fide gönderimlerinin sonucunda arboretumun bugünkü değerinin oluştuğunu da belirtti.

Atatürk'ün Sevgisi ve Doğal Bakım

Peyzaj mimarı Vasfiye Balcı, arboretumda nadir türlerin çoğaltılmasının yanı sıra bakım ve kontrollerin doğal yöntemlerle yapıldığını ifade etti. Burada bulunan ağaçlar arasında 320 yaşına yakın batı çınarı ve 270 yaşındaki doğu çınarı gibi türler dikkat çekmektedir. Balcı, "Atatürk'ün en sevdiği ortancalar da Türkiye'ye Termal'den yayılmıştır" diye ekledi.

Yalova'nın Termal ilçesinde dünyanın birçok bölgesinden getirilen 66 türle kurulan Türkiye'nin ilk canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu, ekiplerin özenli bakımıyla korunuyor. Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde "şifa merkezi" olarak bilinen termal kaplıcalarının olduğu bölgede kurulan arboretum, atlas sediri, Japon akçaağacı, tüylü palmiye, porsuk ağacı, pavlonianın da aralarında bulunduğu 66 türde 1500'ün üzerinde ağaca ev sahipliği yapıyor.

Yalova'nın Termal ilçesinde dünyanın birçok bölgesinden getirilen 66 türle kurulan Türkiye'nin ilk canlı ağaç müzesi Atatürk Arboretumu, ekiplerin özenli bakımıyla korunuyor. Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde "şifa merkezi" olarak bilinen termal kaplıcalarının olduğu bölgede kurulan arboretum, atlas sediri, Japon akçaağacı, tüylü palmiye, porsuk ağacı, pavlonianın da aralarında bulunduğu 66 türde 1500'ün üzerinde ağaca ev sahipliği yapıyor.