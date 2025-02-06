Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Yapı Kredi, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında, eğitim camiasına büyük bir müjde verdi. Eğitmenler için sağlanan 82.100 TL’lik promosyon ödemesi, Türkiye genelinde bir rekor kırarak, eğitimcilerin yüzünü güldürdü.

Promosyon Savaşında Kazanan Yapı Kredi!

Son günlerde artan promosyon savaşları, bankaların rekabetini alevlendirmişken, bu süreçte Yapı Kredi, Karaman'daki promosyon ihalesinin galibi oldu. İhale, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve diğer yetkililerin katılımıyla düzenlendi. Üç bankanın katıldığı ihalede en yüksek teklif, Yapı Kredi tarafından verildi.

Eğitim Camiasına Büyük Destek

Yapı Kredi ile sağlanan bu promosyon, Karaman’daki öğretmenler ve eğitim çalışanları için önemli bir gelir kaynağı oluşturacak. Promosyon ödemelerinin karşılıksız olarak yapılması, emekliler ve çalışanlar için de oldukça önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ihale sürecinin şeffaf bir biçimde yürütüldüğünü belirterek, eğitimcilerin en yüksek faydayı sağlamalarının önemini vurguladı.