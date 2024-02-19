Bist 100
9.196,41 0%
DOLAR
30,88 0,11%
EURO
33,27 0,1%
ALTIN
2.001,84 0,33%

Yaptığınız yediğiniz tüm elmalı kekleri unutacaksınız! Enfes lezzette pratik elmalı kek tarifi

Lezzet dolu bir elmalı kek yapmak istiyorsanız diğer bütün bildiğiniz tarifleri çöpe atabilirsiniz. Sizlere tüm bildiğiniz elmalı kek tariflerinin çöpe attıracak harika bir tarifle karşınızdayız. 35 dakikada hazırlayacağınız elmalı kek tarifini tüm yiyenler bayılıp gidecek. İşte lezzet dolu elmalı kek tarifi…

Yayın Tarihi: 19.02.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:59
Yaptığınız yediğiniz tüm elmalı kekleri unutacaksınız! Enfes lezzette pratik elmalı kek tarifi

Şipşak 35 dakikada hazırlayacağınız elmalı kek tarifi arıyorsanız müjdenizi isteriz. Diğer tüm bildiğiniz elmalı kek tarifelerini çöpe atacaksınız. Lezzetine bayılıp gideceğiniz bol tarçınlı ve elmalı kek tarifi misafir sofralarınızda vazgeçilmez olacak. Üstelik çocuklarınız elma yemekten hoşlanmıyorsa bu sağlıklı kek tarifi için kesinlikle mutfaktan ayrılmayacak. İşte herkesi kapınızda kuyruk yapacak elmalı kek tarifi…  

ELMALI KEK TARİFİ MALZEMELERİ  

  • 3 tane yumurta 
  • 1 su bardağı ölçüsüne yakın ayçiçek yağı 
  • 1 su bardağı ölçüsünde toz şeker 
  • 1 su bardağı ölçüsünde yoğurt 
  • 1 paket kabartma tozu 
  • 1 paket vanilya 
  • 2.5 su bardağı ölçüsünde un 

Harcı için;

  • 5 tane orta boy elma 
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tarçın 
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tereyağı 
  • 1 çay bardağı ölçüsünde toz şeker    

ELMALI KEK

ELMALI KEK NASIL YAPILIR?

  1. İlk olarak elmaları küp küp doğrayarak hazırlıyoruz.  
  2. Ardından bir tencereye doğranmış elmaları alıp üzerine tereyağı ve şekeri ekleyerek ocağa koyuyoruz.  
  3. Elmalar suyunu salıp çekinceye kadar karıştırarak pişiriyoruz. 
  4. Harcımız pişmeye yakınken, tarçın tozunu ekleyip karıştırıyoruz ve ocaktan almadan önce birkaç dakika daha karıştırarak pişiriyoruz. Harcımızı soğumaya bırakırken hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz. 
  5. Bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri çırpıyoruz.  
  6. Daha sonra yağ ve yoğurdu ekleyip karıştırıyoruz. Un ve kabartma tozunu ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. 
  7. Yağlanmış bir tepsiye hazırladığımız hamuru döküyoruz ve üzerine hazırladığımız elmalı harcı serpiyoruz. İsteğe bağlı olarak ceviz ekleyebiliriz. Şeker miktarını kişisel tercihe göre azaltabiliriz. 
  8. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, yaklaşık 30 dakika kadar pişiriyoruz. Ancak fırınınıza göre pişme süresini kontrol etmeyi unutmayın. Afiyet olsun! 

İLGİLİ HABERLER

iPhone kullananlar hayatının şokunu yaşadı! Meğer yüzünüz virüs saçıyormuş

iPhone kullananlar hayatının şokunu yaşadı! Meğer yüzünüz virüs saçıyormuş

Marketten bu kartla alışveriş yapan yaşadı! Tam 450 TL'si hesaba iade edilecek

Marketten bu kartla alışveriş yapan yaşadı! Tam 450 TL'si hesaba iade edilecek

Emekliye sürpriz müjde geliyor! Erdoğan Mart'ta açıklayacak, ikramiyeler 5 bin liraya çıkıyor

Emekliye sürpriz müjde geliyor! Erdoğan Mart'ta açıklayacak, ikramiyeler 5 bin liraya çıkıyor

Yurtdışında Yüksek Maaş ile Çalışma İmkanı: Enerji Bakanlığı KPSS’siz Memur Arıyor!

Yurtdışında Yüksek Maaş ile Çalışma İmkanı: Enerji Bakanlığı KPSS’siz Memur Arıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ehliyet sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı: Başvuru yapılması gerekiyor
2
Bir daha böyle köfte tarifini bulmak çok zor mis gibi akşam yemeği Hasan Paşa köftesi
3
SUV Tutkunlarına Müjde: Chery Omada’ya Rakip Geldi! 432 Bin TL’lik SUV Satışta!
4
Kişilik Testi! Serçe Parmağınızın Gizli Mesajı: Kişiliğinizin Güçlü ve Zayıf Yönlerini Bu Testle Bulun
5
Elektrikli Araçlarda Fiyat İndirimi: Deepal S7 Artık Daha Ucuz!
6
Yurtdışında Yüksek Maaş ile Çalışma İmkanı: Enerji Bakanlığı KPSS’siz Memur Arıyor!
7
Mutfakta Balık Kokusu Sorunu Mu Var? Balık Kokusuyla Vedalaşın: İşte Hızlı ve Etkili Çözüm!

iPhone kullananlar hayatının şokunu yaşadı! Meğer yüzünüz virüs saçıyormuş

Kişilik Testi! Serçe Parmağınızın Gizli Mesajı: Kişiliğinizin Güçlü ve Zayıf Yönlerini Bu Testle Bulun

Başvuru ekranı açıldı! Telefon faturalarına binlerce lira ödemeye son!

Elektrikli Araçlarda Fiyat İndirimi: Deepal S7 Artık Daha Ucuz!

Taşeron, kadrolu fark etmiyor! 41.000 TL- 48000 TL maaş+ sosyal haklar geliyor

2000 yılı emeklinin sıfır noktası! 8 bin lira intibak ile maaşlar asgari ücrete eşitleniyor

Yurtdışında Yüksek Maaş ile Çalışma İmkanı: Enerji Bakanlığı KPSS’siz Memur Arıyor!

Mutfakta Balık Kokusu Sorunu Mu Var? Balık Kokusuyla Vedalaşın: İşte Hızlı ve Etkili Çözüm!

Emekliye sürpriz müjde geliyor! Erdoğan Mart'ta açıklayacak, ikramiyeler 5 bin liraya çıkıyor

Marketten bu kartla alışveriş yapan yaşadı! Tam 450 TL'si hesaba iade edilecek

Bir daha böyle köfte tarifini bulmak çok zor mis gibi akşam yemeği Hasan Paşa köftesi

Yaptığınız yediğiniz tüm elmalı kekleri unutacaksınız! Enfes lezzette pratik elmalı kek tarifi