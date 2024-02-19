Yaptığınız yediğiniz tüm elmalı kekleri unutacaksınız! Enfes lezzette pratik elmalı kek tarifi

Şipşak 35 dakikada hazırlayacağınız elmalı kek tarifi arıyorsanız müjdenizi isteriz. Diğer tüm bildiğiniz elmalı kek tarifelerini çöpe atacaksınız. Lezzetine bayılıp gideceğiniz bol tarçınlı ve elmalı kek tarifi misafir sofralarınızda vazgeçilmez olacak. Üstelik çocuklarınız elma yemekten hoşlanmıyorsa bu sağlıklı kek tarifi için kesinlikle mutfaktan ayrılmayacak. İşte herkesi kapınızda kuyruk yapacak elmalı kek tarifi…
ELMALI KEK TARİFİ MALZEMELERİ
- 3 tane yumurta
- 1 su bardağı ölçüsüne yakın ayçiçek yağı
- 1 su bardağı ölçüsünde toz şeker
- 1 su bardağı ölçüsünde yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 2.5 su bardağı ölçüsünde un
Harcı için;
- 5 tane orta boy elma
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tarçın
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tereyağı
- 1 çay bardağı ölçüsünde toz şeker
ELMALI KEK NASIL YAPILIR?
- İlk olarak elmaları küp küp doğrayarak hazırlıyoruz.
- Ardından bir tencereye doğranmış elmaları alıp üzerine tereyağı ve şekeri ekleyerek ocağa koyuyoruz.
- Elmalar suyunu salıp çekinceye kadar karıştırarak pişiriyoruz.
- Harcımız pişmeye yakınken, tarçın tozunu ekleyip karıştırıyoruz ve ocaktan almadan önce birkaç dakika daha karıştırarak pişiriyoruz. Harcımızı soğumaya bırakırken hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz.
- Bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri çırpıyoruz.
- Daha sonra yağ ve yoğurdu ekleyip karıştırıyoruz. Un ve kabartma tozunu ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz.
- Yağlanmış bir tepsiye hazırladığımız hamuru döküyoruz ve üzerine hazırladığımız elmalı harcı serpiyoruz. İsteğe bağlı olarak ceviz ekleyebiliriz. Şeker miktarını kişisel tercihe göre azaltabiliriz.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, yaklaşık 30 dakika kadar pişiriyoruz. Ancak fırınınıza göre pişme süresini kontrol etmeyi unutmayın. Afiyet olsun!