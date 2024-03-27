Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doluyor, başkanlık seçimi için üyeler sandık başında

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi bugün gerçekleştirilecek. Yarışta mevcut başkan Akarca dahil 5 aday yer alıyor. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca

348 YARGITAY ÜYESİ SANDIK BAŞINA GİDECEK

24 Mart 2020'de Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi bugün itibariyle doluyor. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için Yargıtayın 348 üyesi, bugün sandığa gidiyor. Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek. Adayların, seçilmek için 175 üyenin oyunu alması gerekecek.

SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA SEÇİMLERE DEVAM EDİLECEK

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.

BAŞKANLIK SEÇİMİNDE 5 ADAY YARIŞACAK

Başkanlık için, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak yarışacak. Oylama ise saat 08.00'de başladı.