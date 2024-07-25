Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Ücretsiz İstanbulkart, şehirdeki toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma imkanı sağlayan bir karttır. Bu kart, 65 yaş üstü bireyler, engelliler, basın mensupları, gaziler ve şehit aileleri gibi belirli gruplara verilmektedir.

KİMLER ÜCRETSİZ İSTANBULKART ALABİLİR?

Ücretsiz İstanbulkart, İstanbul’da toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma hakkına sahip olan belirli gruplara verilir. Bu gruplar şunlardır:

65 Yaş Üstü Bireyler: Yaş kriterini karşılayan herkes bu karta başvurabilir.

Engelliler: %40 ve üzeri engelli olan kişiler ile ağır engelli bireylerin refakatçileri.

Sarı Basın Kartı Sahipleri: Basın mensupları bu karttan faydalanabilir.

Gaziler ve Gazi Yakınları: Gazilik ünvanı taşıyan bireyler ve yakınları.

Milli Sporcular: Devlet sporcusu unvanına sahip olanlar.

Belediye Zabıta Görevlileri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıtalar.

PTT Çalışanları: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü çalışanları.

EHS ve TÜİK Çalışanları: Elektrik ve su idaresi ile Türkiye İstatistik Kurumu çalışanları.

Er ve Erbaşlar: Askerlik görevini yerine getiren kişiler.

ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI KİMLERE VERİLİR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Ücretsiz Seyahat Kartı, belirli şartları karşılayan vatandaşlara şehir içi ve şehir dışı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat imkanı sunar. Bu karttan yararlanabilecek gruplar şunlardır:

Gaziler ve Gazi Yakınları: Gazilik ünvanına sahip olanlar ve yakınları.

Şehit Yakınları: Şehit olan bireylerin aile üyeleri.

Vazife Malulleri: Görev sırasında yaralanan veya hayatını kaybedenlerin yakınları.

Engelliler: %40 ve üzeri engeli olan kişiler.

Ağır Engellilerin Refakatçileri: Ağır engelli bireylerin bir refakatçisi.

65 Yaş Üstü Bireyler: Yaş kriterini karşılayan herkes.

Vatani Hizmet Aylığı Alanlar: Şeref aylığına sahip kişiler ve aileleri.

Devlet Sporcuları: Resmi olarak devlet sporcusu unvanına sahip olanlar.





ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ NELERDİR?

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’ne göre şehir içi toplu taşıma hizmetleri şu şekilde tanımlanmıştır:

Kara ve Deniz Taşımacılığı: Taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreaktif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatlarında sunulan hizmetler.

Belediye ve Özel Şirketler: Belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müesseseler ve işletmeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetleri.





ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ KARTLAR NERELERDE GEÇERLİ?

Belediyeler tarafından verilen ücretsiz veya indirimli seyahat kartları, şehir içi toplu taşıma hizmeti sunan her türlü ulaşım aracında geçerlidir. Bu araçlar arasında belediyelerin yetki verdiği özel şahıs veya şirketlere ait araçlar ve özel deniz ulaşımı araçları da bulunmaktadır.