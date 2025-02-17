Yavru Kedi 'Mucize', İki Bacağıyla Hayata Tutunuyor

Başkentte Mucize Gibi Hayata Tutunan Yavru Kedi

Başkentte bir aracın kaputuna sıkışarak ağır yaralı bulunan yavru kedi "Mucize", geçirdiği iki tedavi süreciyle yaşamına devam ediyor. İki bacağı ampute edilen Mucize, şimdi sıcak bir yuva arayışında.

Yavru Kedinin Dramı ve Kurtuluşu

Sokakta kaput içinde sıkışmış halde bulunan Mucize, veteriner hekimlerin ilgisi ve sevgisiyle hayata döndü. Veteriner Hekim Mert Küçükağdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin geldiğinde arka bacağının uyluk kemiğinden koptuğunu ve ön bacağında ciddi doku kaybı ve parçalı kırıklar bulunduğunu belirtti.

Ameliyat sonrası ön bacağının nekroze olduğunu ifade eden Küçükağdaş, "Mucize, iki ciddi ameliyat geçirdi. Şimdi gayet sağlıklı. Güzel bir yuva arıyoruz, umarım bulacağız," dedi.

Mucize'nin Geleceği İçin Umut Var

Küçükağdaş, Mucize'nin ameliyatında ön bacağındaki humerus kemiğinin biraz uzun bırakıldığını, bu sayede yavru kedinin ileride protez şansının olabileceğini vurguladı.

Veteriner Hekim Ceren Eroğlu ise engelli hayvanları sahiplenmenin önemine dikkat çekti. Eroğlu, "Bu tür sağlık sorunları olan kedilerin sokakta yaşama şansları yok. Her yerde beton ve araba var, kendilerini korumaları çok zor," dedi.

Kaputa Sıkışan Sokak Kedilerine Dikkat!

Kış aylarında sokak kedilerinin ısınmak için araç kaputlarına sıkışabildiğini belirten Eroğlu, araç sahiplerine uyarıda bulundu: "Lütfen soğuk havalarda arabanıza binmeden önce kaputlarınıza vurun. Bu canlıların ısınabilmesi için sınırlı alanları var" diye konuştu.

Eroğlu, Mucize'nin şu an geçici yuvada yaşadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu, uygun bir yuva bulunduktan sonra sahiplendirileceğini aktardı. "Bu çocuğun hayatta kalabilmesi bile çok özel. İki bacağı kalmasına rağmen ayakta duruyor ve koşabiliyor," diyerek Mucize'nin azmini vurguladı.

Başkentte bir aracın kaputundan kurtarılan, ardından geçirdiği ameliyatla iki bacağı ampute edilen yavru kedi "Mucize", sıcak yuvasını arıyor. Sokaktaki bir aracın kaputunda sıkışmış halde ağır yaralı bulunan yavru kedi, veteriner hekimlerin bakımı ve sevgisiyle hayata döndü.

Başkentte bir aracın kaputundan kurtarılan, ardından geçirdiği ameliyatla iki bacağı ampute edilen yavru kedi "Mucize", sıcak yuvasını arıyor. Sokaktaki bir aracın kaputunda sıkışmış halde ağır yaralı bulunan yavru kedi, veteriner hekimlerin bakımı ve sevgisiyle hayata döndü.