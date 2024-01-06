Yay burcu aşkta neler bekler? İşte Yay kadını ve erkeğinin yaklaşımı

Yay burcunun aşk yaklaşımı

Ateşli ve hareketli bir kadın olan Yay burcu, fiziksel cazibesinin yanında zekası ve çok yönlü bakış açısıyla da dikkat çeker. Fakat onunla sürekli birlikte olmak istiyorsanız, ekstra emek vermeniz gerekecektir. Çünkü Yay burcu kadını, özgürlüğüne çok düşkün ve kendi istediği gibi yaşamayı seven biridir. Sizi fiziksel olarak etkilemiş olsa bile, sizden fikirlerinize de saygı duymanızı ve sizi sık sık sınayacağını bekleyecektir.

Yay burcu kadını, düşüncelerini tutkulu bir şekilde savunan, amazon ruhlu bir kadın olabilir. İyi niyetli ve iyimser görünmesine rağmen, kendi fikirlerine ters düşüldüğünde hazır olmalısınız. Tartışmaktan kaçınmaz ve güçlü argümanlarıyla sizi rahatlıkla ikna edebilir. Eğer kendisini baskı altında hissederse, onu bir daha bulamayabilirsiniz. Cesaretli ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak, kolay kolay boyun eğmez.

Yay burcu kadını, Yengeç ya da Boğa burcu gibi mükemmel bir anne olmayabilir ama çok teşvik edici, hoşgörülü ve açık fikirlidir. Çocuğunun gelişimine yakından ilgi gösterir ve fazla karışmadan destek olur. Fakat haritasında su elementi zayıf olan Yay burcu kadınları, daha dominant ve iddialı özellikleri nedeniyle ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirler. Çok deneyimli olmaları nedeniyle, onları anlayabilecek ve gerektiğinde özgür bırakabilecek eşlere ihtiyaç duyarlar.

Eğer Venüs Akrep ya da Oğlak burcunda ise, bu Yay burcu kadınının aşk hayatına daha istikrarlı ve tutkulu bir yönelim verebilir. Bu Yay burcu kadını daha kararlı ve duygusal olarak dengeli olabilir. Fakat Venüs Kova ya da Yay burcunda ise, bu Yay burcu kadınının bağlanması oldukça zor olabilir. Bu durum evliliği erteleyebilir ya da umursamaz olmalarına neden olabilir. Bu Yay burcu kadını için evlenmek neredeyse bir hapishane gibi gelebilir.

Yay burcunun erkeğinin yaklaşımı

Yay burcu erkeği durdurulması ve yakalanması güç biridir. Maceracı ve aşkta da deneyimli bir erkektir. İyimserliği, açık fikirliği ve samimiyeti ile çok çekici olabilir. Aşkta fiziksel olarak kolay etkilenebilir ve anlık yaşamayı tercih ettiği için ilişkilerinde sabit kalmak için daha çok zamana ihtiyacı olabilir.

Yay burcu erkeği duygusal olarak iyi kalpli, uyumlu ve geniş görüşlü birisidir. Neşeli ve esprili olması sayesinde toplum içinde sevilir. Fakat duygusal olarak bağlanmaya geldiğinde bazı problemler kaçınılmazdır. Onun için bir ilişki aynı zamanda bir macera olmalıdır. Kurallara pek uymadığını belirtmeliyiz.

Fakat kendi oluşturduğu düşüncelere çok bağlıdır. Bazen onu anlamak güç olabilir, özellikle karşıt fikirlerle sizi tartışmalarda zor durumda bırakabilir. Fakat yine de sonunda uzlaşmacı ve gönül alıcıdır.

Eğer Yay burcu erkeğinin Mars’ı da ateş elementinden, Koç, Aslan ya da Yay’daysa, bu erkeği durdurmak çok güç olacaktır. Enerjisi çoktur ve ilişkilerinde dalgalanabilir. Eğer Ay toprak ya da su elementinde bir burçta, özellikle Yengeç ya da Boğa burcunda ise, bu Yay burcu erkeği daha evcil, zevkli ve sağduyulu olabilir.