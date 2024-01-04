Yay burcu'nun Rengi, Metali ve Yönetici Gezegeni ile ilgili bilmeniz gerekenler

Yay Burcu: Ateşin Değişken Yüzü (23 Kasım - 21 Aralık)

Tanım cümlesi: Yeni deneyimler peşinde koşuyorum

Olumlu ve yapıcı yönleri: Yenilikçi, felsefik, dinamik ve özgür ruhlu, umutlu ve inançlı, başkalarına cesaret veren, geniş vizyonlu

Olumsuz ve aşırı yönleri: Dalgın ve konuşkan, fazla keyifçi, mübalağalı, kaba ve bağnaz, dogmatik, sorumsuz ve müsrif

Yönetici gezegeni: Jüpiter

Elementi: Ateş

Niteliği: Değişken

Yay Burcunun Mitolojik Kökeni

Bu burcun tarihteki figürlerini kesin olarak saptamak güçtür. Babil kaynaklarında onu savaş tanrısı Nergal ile ilişkilendirmişlerdir. Okçu sembolü yarı insan- yarı at şeklinde tasvir edilir. Bu sembolün Yunan mitolojisindeki karşılığı ise santorlar ve özellikle Kiron’dur. Kiron, Pelion dağındaki mağarasında silah ustası olarak yaşarken, Herkül’ün oklarından biriyle kalçasından vurulmuş ve dayanamayacağı acılar çekmiştir.

Vücutta temsil ettiği bölge: Kalçalar, baldırlar

Rengi: Koyu mavi, mor

Metali: Kalay

Taşı: Topaz