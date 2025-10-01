Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali Bursa'da: 'Türk'ün Ataları' Temasıyla Kazananlar Açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği işbirliğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Festival, 'Türk'ün Ataları' temasıyla düzenlenirken ödül töreni BTSO Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

En İyi Senaryolar

Festival kapsamında 7 önemli şahsiyetin hayatını konu alan senaryolar beyaz perdeye aktarıldı. Törende en iyi 7 senaryo ödülü şu eser ve isimlere verildi:

Metehan: 'Gerçeğin Melodisi' ile Fatma İkra Taş

Bilge Kağan: 'Taşın Bilge Sırrı' ile Yasin Erdoğan

Alparslan: 'Son Dua' ile Selçuk Eren Akalan

Alaeddin Keykubat: 'İki Tabut 1 Cenaze' ile Elvan Ezber

Osman Gazi: 'Bilgeliğin Tarifi' ile Berfin Güzel

Fatih Sultan Mehmet: 'Son Geçit' ile Saliha İşlek

Mustafa Kemal Atatürk: 'Ses' ile İsmail Çelik

Kısa Film Kategorileri

En İyi Kurmaca Kısa Film: 'Çekiliş' (Yönetmen: Muhammet Emin Altunkaynak)

En İyi Animasyon Film: 'Behand' (Yönetmen: Hamide Enise Aytekin)

En İyi Belgesel Film: 'With My Name' (Yönetmen: Begüm Aksoy)

En İyi Deneysel Film: 'Çamaşır İpi' (Yönetmen: Hüseyin Urçuk)

Onur Ödülü ve Konuşmalar

Onur ödülü bu yıl, 'Mommo Kız Kardeşim', 'Kar Kırmızı', 'Hara' ve 'Meryem' filmleriyle tanınan yönetmen Atalay Taşdiken'e takdim edildi. Taşdiken ödülünü aldıktan sonra, 'Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Bursa, benim için farklı bir şehir. İlk filmimin gala programını burada yapmıştım. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.' dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise konuşmasında Türk devletlerinin yalnızca siyasi hakimiyet kurmadığını, aynı zamanda ilim, sanat, adalet ve kültürle yoğrulmuş bir medeniyet inşa ettiğini vurguladı. Burkay, oda olarak kentin ve ülkenin kültür ve sanat yolculuğuna katkı vermeyi görev bildiklerini; Bursa'nın üretimin yanı sıra kültür, sanat ve medeniyetin de önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Burkay, 'Tarihimize yön veren devlet büyüklerimizi ve bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ödül alanları kutluyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, projeyi büyük emekle hayata geçiren Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği ve emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum.' dedi.

Festivalin Boyutu ve Tema Vurgusu

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı ve Festival Başkanı Eda Sürmeli, festivalin başladığı günden bu yana toplam 7 bin 600 eserin başvuruda bulunduğunu aktardı. Sürmeli, senaryo yarışmasında 77 senaryonun ödüllendirildiğini, 70 senaryonun film haline getirildiğini, 77 kısa filmin gösterildiğini ve 44 kısa filme ödül verildiğini belirtti. Sürmeli, festivalin sinemanın evrenselliğiyle öz değerleri merkezine alarak tarihin sembol isimlerini sinemayla buluşturduğunu söyleyerek, bu yılı 'Türk'ün atalarına' adadıklarını ifade etti.

Yapay Zeka İle Oluşturulan Filmler

Törende ayrıca Metehan, Bilge Kağan, Sultan Alparslan, Alaeddin Keykubat, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yapay zekayla oluşturulan filmler de konukların beğenisine sunuldu.