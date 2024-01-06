Yengeç burcu aşkta neler bekler? İşte Yengeç kadını ve erkeğinin yaklaşımı

Yengeç kadını ve erkeği nasıl davranır?

Yengeç burcu kadınları ve erkekleri, duygusal, hassas ve koruyucu kişilikleriyle tanınırlar. Bu burcun kadınları ve erkekleri arasında bazı farklılıklar da vardır. Bu farklılıkları iki kategoriye ayırabiliriz.

Yengeç kadınının iki tipi

Birinci tip yengeç kadınları, “anne” gibi davrananlardır. Sürekli olarak sevdiklerini kollayan, koruyan, kendini ilişkilerine adayan bu kadınlar, ev, aile ve gelenek konularına çok önem verirler. İlişkilerinde güven ve bağlılık ararlar. Gizemli bir şekilde kendilerini ifade ederler. Ev kurmak ve aile bağlarını güçlendirmek konusunda çok başarılıdırlar. Sessiz görünseler de, aslında çok zeki ve analitik bir yönleri vardır.

İkinci tip yengeç kadınları ise, daha hassas, çocuksu ve duygusal olanlardır. Kolayca heyecanlanan ve duygularına kapılan bu kadınlar, ilişkilerinde derinlik isterler. Genellikle pasif bir karaktere sahip olsalar da, harekete geçtiklerinde gizliliğe dikkat ederler. Son derece yaratıcıdırlar. Hayal güçleri ve duyarlılıkları çok gelişmiştir. Sanat, roman, duygu gerektiren konularda başarılı olabilirler. Yengeç kadınları, halkla ilişkiler, danışmanlık veya terapi gibi alanlarda da iyi iş yapabilirler.

Bu iki tip yengeç kadını, birbirine karışık da olabilir. Yani bir yengeç kadını hem “anne” hem de “çocuk” gibi davranabilir. Bu durumda, ilişkilerinde bağımlılık sorunu yaşayabilirler. Eşlerini çocukları gibi görüp, onların özgürlüklerine müdahale edebilirler. Bu yüzden, duygularını dengelemeleri ve karşı tarafın ihtiyaçlarını anlamaları gerekebilir.

Yengeç erkeğinin özellikleri

Yengeç erkekleri, çocukluk dönemlerinde annelerinin ve aile ortamlarının etkisinde kalırlar. Bu erkekler, aile değerlerine bağlı, koruyucu ve duygusal açıdan karmaşık görünebilirler. Anneleriyle güçlü bağları olan bu erkekler, kadın ruhunu daha iyi anlayabilirler.

Duygusal ilişkilerinde korumacı davranırlar ancak bazen eş yerine güçlü bir anne arayışına girerler. Bu da onları çocuksu ve güvensiz yapabilir. Böylece, ilişkilerinde huzursuzluk ve karmaşa yaşayabilirler.

Kibar karakterli olan bu erkekler, duyarlılıklarıyla sevilirler. Babalık rolünü iyi oynarlar. İş hayatında hayal gücünü kullanabilecekleri ve toplumun ihtiyaçlarını hissedebilecekleri işlerde başarılı olurlar.

Aşk hayatında ise çok karmaşıktırlar. Sürekli değişen duyguları yüzünden onları dengeleyebilecek eşlere ihtiyaç duyarlar.

Yengeç kadını ve erkeği arasındaki uyum

Yengeç kadını ve erkeği arasında uyumlu bir ilişki olabilir. Bu burçlar, aynı gezegen olan Ay tarafından yönetilirler. Ay’ın etkisiyle duygusal değişimler yaşasalar da, birbirlerini anlayabilirler. Yengeç burçları, ilişkilerinde güven, bağlılık ve şefkat isterler. Bu duyguları birbirlerine verebilirler. Cinsel uyumları da iyi olabilir. Tutkulu bir aşk yaşamasalar da, gözlerindeki sevgiyi görebilirler. Evlilik ve aile hayatında da mutlu olabilirler. Arkadaşlık olarak da iyi anlaşabilirler. Bu burçlar, birbirlerini tamamlayan ve destekleyen bir çift olabilirler.