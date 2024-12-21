Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

Depozito Yönetim Sistemi ile Çevre Dostu Ekonomik Kazanç

1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan Depozito Yönetim Sistemi, tek kullanımlık ambalajların geri dönüşümünü teşvik ederek çevre koruma alanında önemli bir adım atıyor. Bu sistem sayesinde, çevreye verilen zararın azaltılması hedeflenirken, vatandaşların ekonomik olarak da kazanç sağlaması öngörülüyor.

Her Şişe 25 Kuruş Kazandıracak

Uygulamanın devreye girmesi ile birlikte, tüketilen içeceklerin tek kullanımlık ambalajları geri dönüşüme kazandırılacak. Buna göre, 0.1 litre ile 3 litre arasında değişen tüm içecek ambalajları sistemde yer alacak. Önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan sistemle birlikte su, bira, meyve suyu ve enerji içeceği gibi her içeceğin şişesi, vatandaşlar için ek gelir fırsatı sunacak.

İade Noktaları ve Ekonomik Faydalar

Depozito Yönetim Sistemi'nin ilk aşamasında, Türkiye genelinde toplam 5 bin iade noktası kurulacak. Marketlerden belediyelere, üniversitelerden otellere kadar pek çok farklı lokasyonda yer alacak iade makineleri ile vatandaşlar, hem çevre dostu bir yaşam sürdürecek hem de pratik bir şekilde para kazanacaklar. Geri dönüşüme verilen her şişe ya da kutu için 25 kuruş kazanma imkanı sunulacak.

Ekonomik Kazanç İçin E-Cüzdan Oluşturulacak

Toplanan depozitolar, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın altyapısı aracılığıyla vatandaşların e-cüzdan hesaplarına aktarılacak. Böylece bireyler, biriktirdikleri parayı günlük alışverişlerinde kolaylıkla kullanabilecek. Depozito Yönetim Sistemi, hem çevreye katkıda bulunma hem de ekonomik kazanç sağlama fırsatını bir araya getiriyor.