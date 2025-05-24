Yeşilay'dan Dezavantajlı Çocuklar İçin Festival Başladı

Yeşilay'dan Dezavantajlı Çocuklar İçin Festival

Yeşilay Erzurum Şubesi, dezavantajlı çocukların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla düzenledikleri festivalin açılışını gerçekleştirdi. Festival, şehrin farklı ilçelerinden kente getirilen 1500 dezavantajlı çocuk için iki gün sürecek.

Festivalin İlk Günü Heyecan Dolu Aktivitelerle Dolu

Festivalin ilk gününde, çocuklar basketbol, masa tenisi, bilek güreşi, müzik dinletisi ve dans etkinlikleri gibi birçok aktiviteye katılarak keyifli anlar yaşadı. Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay, projenin amacının her bir çocuğu Yeşilaycı yapmak olduğunu belirterek, bu kapsamda ulaşılan toplam 6 bin 500 çocuk arasından en dezavantajlı 1500 çocuğun festival için seçildiğini kaydetti.

Projenin Detayları ve Hedefleri

Festivalin yürütücüsü olan ve aynı zamanda Kadın Komisyonu Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Derya Öcal, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir kaç ayda 20 ilçeyi gezdik. İlk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilerimizle buluşarak zeka oyunları etkinlikleri düzenledik. Bu festival, çocukların Erzurum’a götürülmesi amacıyla yapılan bir etkinliğin parçasıydı. Şimdi eğlenceli aktivitelerle çocuklarımızla bir araya geldik," dedi.

Önemli İsimler Katıldı

Festivalin açılışında İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Serhat Akyüz, Yeşilay Bölge Koordinatörü Mevlüt Doğan, öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı. Yeşilay gönüllüleri tarafından düzenlenen festival, iki gün boyunca devam edecek ve öğrencilerin çeşitli gezi turlarına katılmaları planlanıyor.

Yeşilay Erzurum Şubesince yürütülen "Can Erzurum" projesi kapsamında şehrin farklı ilçelerinden il merkezine getirilen 1500 dezavantajlı çocuk için düzenlenen festival başladı. Şube Başkanı Emirhan Tanay, AA muhabirine açıklama yaptı.

Yeşilay Erzurum Şubesince yürütülen "Can Erzurum" projesi kapsamında şehrin farklı ilçelerinden il merkezine getirilen 1500 dezavantajlı çocuk için düzenlenen festival başladı. Şube Başkanı Emirhan Tanay, AA muhabirine açıklama yaptı.