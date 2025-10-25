Bolu Kıbrıscık'ta Kadınlar 'Kürül' Geleneğini İmeceyle Yaşatıyor

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde kadınlar, un, tereyağı, süt ve kaymakla hazırlanan taş fırınlarda pişirilen kürülü imeceyle yapıp kışa saklıyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 11:30
Kürül, un, tereyağı, süt ve kaymakla hazırlanan, taş fırınlarda pişirilen ve uzun süre bozulmadan saklanabilen geleneksel bir hamur işi. Kıbrıscık'ın Köroğlu Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, geçmişten gelen bu lezzeti imece usulüyle hazırlayarak kış boyunca sofralara taşıyor.

Kadınlar belirlenen günlerde sabah erken saatlerde bir araya geliyor, doğal malzemelerle yoğurdukları hamuru şekillendirip çarşafların üzerine sererek dinlenmeye bırakıyor. Gün boyu taş fırınlarda pişirilen kürül, komşulara ve akrabalara dağıtılıyor; misafirlere çay eşliğinde ikram ediliyor.

Gelecek kuşaklara aktarma çabası

Kıbrıscık Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Tanıtma Derneği Başkanı Eylem Gökmen Yılmaz, gelenekleri gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti. Yılmaz, hazırlık sürecine ilişkin olarak şunları söyledi: «Kürül genelde yaylalarda yapılır. Şu anda yaylalara çıkan yok, bu mevsime kaldı. Akşamdan havanın durumuna göre program yapılıyor. Kime yapılacak, ne kadar yapılacak, ona göre malzeme hazırlanıyor. Hamurun erken saatte yoğurulması gerekiyor. Hamurda kullanılan süt, tereyağı ve kaymak, kendi yaptığımız ürünler.»

Yılmaz, kürülün köklü bir geçmişi olduğunu vurgulayarak «700 yıldır yapıldığını geçmiş kaynaklardan ve atalarımızdan biliyoruz» dedi ve adetleri gelecek kuşaklara aktarmada yaşanan zorluklara dikkat çekti. Nüfusun azalması ve yaşlanması nedeniyle geleneğin sürekliliği konusunda endişe taşıdıklarını ifade etti.

Hazırlanan kürüllerin evlere götürülüp kış boyu tüketildiğini belirten Yılmaz, uygulamanın hem dayanışma hem de kültürel mirasın korunması açısından önemine işaret etti.

Mahalleli kadınlardan Hatice Evcet, Hacer Yet ve Kezban İlhan ise asırlık geleneği yaşatmanın memnuniyetini dile getirdi.

Haber: MEHMET EMİN GÜRBÜZ

