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Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

2025'e yaklaşırken, düşük faizli yılbaşı kredi kampanyaları vatandaşın yüzünü güldürüyor. İşte dikkat çeken bankalar ve kampanyaları.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:37
Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Kredisi Yağmuru Başladı!

2025'e bir kala, düşük faiz oranları ve taksit erteleme seçenekleriyle dolu yılbaşı kredi kampanyaları, dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni yılın coşkusu tüm vatandaşları sarmışken, artan ürün ve hizmet zamlarıyla birlikte, borçlarını tek bir çatı altında toplamak isteyenler için bankalar birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.

Yeni Yıla Borçsuz Başlamak Mümkün

Yılbaşı dönemi, hediye alışverişleri, tatil planları ve ev dekorasyonu gibi harcamaların arttığı bir zaman dilimi olarak bilinmektedir. Bu kapsamda, bankalar çeşitli alışveriş kampanyaları ve kredi fırsatları ile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Dönemsel düşük faizli kredilerin yanı sıra, taksit erteleme imkanı da sunan bankalar sayesinde vatandaşlar, yeni yıla rahat bir başlangıç yapma fırsatına sahip oluyor.

Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi'nin Öne Çıkan Kampanyaları

Garanti BBVA, yeni müşterilerine 25.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Garanti BBVA Mobil üzerinden yeni müşteri olanlar, bu avantajlı krediden yararlanabiliyor.

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

İş Bankası, yılbaşı kredisi kampanyası ile 3 ay erteleme seçeneği sunuyor. 250.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için başvuru yapılabiliyor. Vade seçenekleri ise kredi tutarına göre değişiyor:

  • 100.000 TL üzeri kredilerde: 12 ay vade
  • 50.000 TL – 100.000 TL arası kredilerde: 24 ay vade
  • 50.000 TL ve altı kredilerde: 36 ay vade

Yapı Kredi de yılbaşı kredisi kampanyasıyla benzer şekilde, müşterilerine 3 aya kadar erteleme imkanı sunmakta.

Bu kampanyalar sayesinde, yeni yıl heyecanını yaşarken, finansal yükümlülükleri de hafifletmek mümkün. Kredi kullanılacak en uygun zamanın geldiği bu dönem, fırsatlarla dolu.

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