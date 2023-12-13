Yiyenler tarifini isteyecek! Pratik yapımıyla Hindistan cevizli kek
Tatlı sevenler için pratik olacak bir tatlı tarifi verildi. Bu tatlı nedir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
Hindistan cevizli kek ağızları tatlandıracaktır. Hazırlanışı nasıldır? Tüm detaylar haberimizde.
TATLI SEVERLER İÇİN PRATİK TATLI!
Ağızları tatlandıracak hindistan cevizli kek tarifi verildi. Hafif ama şekerli bir tadı olacaktır.
Hindistan cevizi ve ahududulu kek lezzetli ve pratik bir şekilde yapılmaktadır.
Gerekli olan malzemeler
318 gram un
34 gram mısır unu
2 çay kaşığı kabartma tozu
Tuz
Toz şeker
Tereyağı
4 yumurta
Hindistan ceviz suyu
1 çay kaşığı h. ceviz özü
Vanilya
Üzeri için
Terayağ
Krem peynir
Pudra şeker
Rendelenmiş h. ceviz
Ahududu
Hindistan ceviz özü
Tarifi
180 derece fırın ayarlanmış olmalıdır. Tepsiyi yağlayalım ve üzerine un serpelim.
Un, mısır unu, kabartma tozu, tuz bir kapta 20 saniye karıştırılır.
Tereyağ, şeker kapta el mikseri ile kabarana kadar çırpılır. Yumurtalar eklenerek çırpılmaya devam edilir.
Hindistan ceviz sütü, krema, özü, vanilya karıştırılır.
Un karışımı ile yağ karışımı karıştırılır. Yağlanan tepsiye dökülür. 23-28 dakika pişirilir.
Fırından soğumaya alabilirsiniz.
Afiyet olsun.
Sosu için tereyağ mikserle çırpılır. Krem peynir eklenir. Hindistan özü, pudra şekeri karıştırılmaya devam edilir. Soğumuş kek üzerine dökebilirsiniz. Hindistan cevizi ve ahududu ekleyip buzdolabına koyalım.