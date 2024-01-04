YÖK beklenen memur alımını duyurdu! Başvurular bizzat kuruma yapılacak

YÖK tarafından yapılan son duyuruya göre 20 personel alımı başvuruları başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÖK PERSONEL ALIMLARI

YÖK tarafından yapılan son duyurulara göre sınav yapılarak kurum bünyesine 20 Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 29 Ocak tarihinde başlayacak. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde yer alan şartları taşıması; 2022 ya da 2023 KPSS puanının en az 75 olması, 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşının doldurulmamış olması,





görevini devamlı yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması gerekiyor. Başvurular 29 Ocak- 9 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde Numara 10 06800 Bilkent Çankaya Ankara adresine şahsen yapılacak. Başvuru belgeleri elden ya da posta yoluyla teslim edilebilecek. Başvuru belgeleri eksik ya da yanlış olanların başvuruları kabul edilmeyecek.