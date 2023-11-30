Pastane Usulü Yormayan, Tadını da Damakta Bırakan Nefis Tatlı: Supangle!
Çikolatalı ve kremalı bir tatlı olan supangle nasıl yapılır? Bu yazımızda, supangle için malzemeleri ve yapılışını adım adım anlatıyoruz.
Supangle Nasıl Yapılır?
Supangle, çikolatalı ve kremalı bir tatlıdır. Kakaolu kek parçaları ve supangle kreması ile hazırlanan bu tatlı, hem görüntüsü hem de lezzeti ile çok sevilir. Bu rehberimizde, supangle yapmak için gerekli malzemeleri ve adım adım yapılışını anlatacağız.
Supangle Malzemeleri
Supangle yapmak için aşağıdaki malzemeleri kullanacağız:
- Süt: 1 litre
- Yumurta sarısı: 2 adet
- Toz şeker: 6 yemek kaşığı
- Kakao: 3 tepeleme yemek kaşığı
- Un: 2 tepeleme yemek kaşığı
- Nişasta: 2 yemek kaşığı
- Tereyağı: 2 yemek kaşığı
- Bitter çikolata: 2 paket (120 gr)
- Soğuk su: Yarım su bardağı (100 ml)
- Kakaolu kek: İstediğiniz kadar
Supangle Yapılışı
Supangle yapmak için aşağıdaki adımları izleyeceğiz:
- Öncelikle soğuk suyu buzdolabına koyup soğumaya bırakalım.
- Sonra bir tencereye nişasta, un, toz şeker, kakao ve yumurta sarılarını koyalım ve karıştıralım.
- Ardından sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Karışımımız homojen (pürüzsüz) bir kıvam alana kadar karıştıralım.
- Tencereyi ocağa alalım, koyulaşana ve göz göz olana kadar pişirelim. Sürekli karıştırmayı ihmal etmeyelim.
- Supanglemiz kıvam aldığında ocaktan indirelim, içine tereyağı ve çikolatayı koyalım. Tereyağı ve çikolata eriyene kadar karıştıralım.
- Son olarak buzdolabından aldığımız soğuk suyu supanglemize ilave edelim ve karıştıralım.
- Supanglemizi soğumaya bırakalım. Arada bir karıştırmayı unutmayalım.
- Tatlımızın alt katmanı için kakaolu keki küçük küçük keselim ve bir kısmını kuplara yerleştirelim.
- Daha sonra supanglemizi kuplara pay edelim ve buzdolabına kaldırarak soğumaya bırakalım.
- Bir süre sonra supanglelerimizi dolaptan çıkaralım ve istediğimiz gibi süsleyerek servis yapalım. Afiyet olsun!