Pastane Usulü Yormayan, Tadını da Damakta Bırakan Nefis Tatlı: Supangle!

Supangle Nasıl Yapılır?

Supangle, çikolatalı ve kremalı bir tatlıdır. Kakaolu kek parçaları ve supangle kreması ile hazırlanan bu tatlı, hem görüntüsü hem de lezzeti ile çok sevilir. Bu rehberimizde, supangle yapmak için gerekli malzemeleri ve adım adım yapılışını anlatacağız.

Supangle Malzemeleri

Supangle yapmak için aşağıdaki malzemeleri kullanacağız:

Süt : 1 litre

: 1 litre Yumurta sarısı : 2 adet

: 2 adet Toz şeker : 6 yemek kaşığı

: 6 yemek kaşığı Kakao : 3 tepeleme yemek kaşığı

: 3 tepeleme yemek kaşığı Un : 2 tepeleme yemek kaşığı

: 2 tepeleme yemek kaşığı Nişasta : 2 yemek kaşığı

: 2 yemek kaşığı Tereyağı : 2 yemek kaşığı

: 2 yemek kaşığı Bitter çikolata : 2 paket (120 gr)

: 2 paket (120 gr) Soğuk su : Yarım su bardağı (100 ml)

: Yarım su bardağı (100 ml) Kakaolu kek: İstediğiniz kadar



Supangle Yapılışı

Supangle yapmak için aşağıdaki adımları izleyeceğiz: