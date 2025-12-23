Yozgat'ta Emekli Erol Önal Koyunlarına Antrenörlük Yapıyor

Araplı kasabasının ilgi odağı: Kesmek için alınan iki koyun şimdi sahibinin spor partneri

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan Erol Önal, kesmek amacıyla aldığı iki koyun sayesinde kasabanın dikkatini çekti.

İstanbul'daki çalışma hayatının ardından 45 yaşında emekli olan Önal, vakit geçirmek için aldığı koyunlarla beklemediği bir bağ kurdu. Kısa sürede kendisine alışan iki koyun, Önal'ı bir an bile yalnız bırakmayacak şekilde peşinden koştu.

Önal, koyunların kendisini takip etmesi üzerine kesmekten vazgeçti ve onlarla birlikte düzenli spora başladı. Her sabah erken saatlerde başlayan yürüyüşlerde Önal önde, koyunlar arkada kasaba yollarında kilometrelerce yol kat ediyor; bu rutin hem hayvanların hem de sahibinin günlük egzersizi haline geldi.

Köy yaşamına uyum sürecini ve günlük alışkanlıklarını anlatan Önal, şunları söyledi:

"Emekli olduktan sonra köyüme döndüm. İki tane koyun aldım kesmek için. Spora çok meraklıyım. En büyük hobim spor yapmak. Günlük burada yarım saat spor yapıyorum. Bu hayvanlar da benimle yarım saat koşuyorlar. Günümüzü böyle geçiriyoruz. Doğaya çıkıp mantar topluyorum, bana eşlik ediyorlar. Beni adım adım takip ediyorlar. Bana alıştılar, ben de kesmekten vazgeçtim. Onlara antrenörlük yapıyorum. 3 aydır böyle devam ediyoruz" dedi.

Kasaba sakinleri, bu sıra dışı görüntüyü ilgiyle izliyor; Önal ise günlük yürüyüşleri ve doğa gezilerini sürdürmeye devam ediyor.

