DOLAR
42,82 -0,01%
EURO
50,62 -0,49%
ALTIN
6.176,11 -1,19%
BITCOIN
3.748.268,32 0,97%

Yozgat'ta Emekli Erol Önal Koyunlarına Antrenörlük Yapıyor

Araplı'da yaşayan emekli Erol Önal, kesmek için aldığı iki koyunla kurduğu bağ sayesinde her sabah onlarla kilometrelerce yürüyüş yapıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:09
Yozgat'ta Emekli Erol Önal Koyunlarına Antrenörlük Yapıyor

Yozgat'ta Emekli Erol Önal Koyunlarına Antrenörlük Yapıyor

Araplı kasabasının ilgi odağı: Kesmek için alınan iki koyun şimdi sahibinin spor partneri

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan Erol Önal, kesmek amacıyla aldığı iki koyun sayesinde kasabanın dikkatini çekti.

İstanbul'daki çalışma hayatının ardından 45 yaşında emekli olan Önal, vakit geçirmek için aldığı koyunlarla beklemediği bir bağ kurdu. Kısa sürede kendisine alışan iki koyun, Önal'ı bir an bile yalnız bırakmayacak şekilde peşinden koştu.

Önal, koyunların kendisini takip etmesi üzerine kesmekten vazgeçti ve onlarla birlikte düzenli spora başladı. Her sabah erken saatlerde başlayan yürüyüşlerde Önal önde, koyunlar arkada kasaba yollarında kilometrelerce yol kat ediyor; bu rutin hem hayvanların hem de sahibinin günlük egzersizi haline geldi.

Köy yaşamına uyum sürecini ve günlük alışkanlıklarını anlatan Önal, şunları söyledi:

"Emekli olduktan sonra köyüme döndüm. İki tane koyun aldım kesmek için. Spora çok meraklıyım. En büyük hobim spor yapmak. Günlük burada yarım saat spor yapıyorum. Bu hayvanlar da benimle yarım saat koşuyorlar. Günümüzü böyle geçiriyoruz. Doğaya çıkıp mantar topluyorum, bana eşlik ediyorlar. Beni adım adım takip ediyorlar. Bana alıştılar, ben de kesmekten vazgeçtim. Onlara antrenörlük yapıyorum. 3 aydır böyle devam ediyoruz" dedi.

Kasaba sakinleri, bu sıra dışı görüntüyü ilgiyle izliyor; Önal ise günlük yürüyüşleri ve doğa gezilerini sürdürmeye devam ediyor.

Kesmek için aldığı koyunlara antrenörlük yapıyor

Kesmek için aldığı koyunlara antrenörlük yapıyor

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yağmurluk ve Şemsiye Satışları Artıyor
2
Kapalı Çarşı’da Harput Musikisiyle Nostalji Canlanıyor
3
Karabağlar Yaylası'nda Kartpostallık Sabah: Menteşe'de Yoğun Sis
4
Vezirköprü'de Otopark ve Meydan Projesi Başlıyor
5
Alman Rahibe Erica Selke Liske Türkiye'den Kudüs'e Gazze Barışı İçin Yürüyor
6
Koyunlarına Antrenörlük Yapan Emekli Erol Önal
7
Mersin'de Yıkım Mağduriyeti: Hamidiye'de Aileler Sokakta

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi