Yozgat'ta Göletler Dondu — 3 Gölet Dronla Görüntülendi

Çamlık Kent Ormanı ve Spor Vadisi'nde buzla kaplanan göletler

Yozgat’ta etkili olan soğuk hava, kent merkezindeki göletlerin yüzeyini dondurdu. Aralıklarla devam eden kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle donan 3 gölet, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası Yozgat’ta da hissedildi. Kent merkezinde bulunan Çamlık Kent Ormanı içerisindeki Cevdet Dündar Göleti, Kirazlı Göleti ve Spor Vadisi'ndeki göletin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle donan göletler, dron ile görüntülenirken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Cevdet Dündar Göleti'nin donması nedeniyle gölette bulunan kaz ve ördekler, görevliler tarafından güvenli olması amacıyla göletin yan tarafında bulunan kümese alındı.

Toprak Şimşek şunları söyledi: "Son birkaç gün önce bir kar yağışı başladı. Okullar 3 gün tatil oldu. Yılbaşıyla birleştirdiler. Okula gidemedik. Buradaki gölet var. Etrafta iki tane daha gölet var. Hepsi donmuş durumda. Ayrıcı su doldurulmuş çeşmeler var onlar da dolmuş durumda. Yozgat bu sene çok yağışlı ve sert bir kış geçiriyor. Umarım çok fazla kar yağar, barajlar dolar, kuraklık yaşamayız."

