Yozgat'taki Çekerek Rafting Parkuru Doğaseverleri Ağırlıyor

Yozgat Çekerek Irmağı üzerinde bulunan yapay rafting parkuru, bu yaz doğa ve macera severler için vazgeçilmez bir adres haline geldi. 2022 yılında hizmete açılan Çekerek Rafting Parkuru, katılımcılara rafting yapma imkanı sunarak, doğal güzellikler eşliğinde heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Bu parkur, dünyada Mükemmeliyet Merkezi Sertifikasına sahip olan ikinci tesis olma özelliği ile dikkat çekiyor. Rafting yapmaya gelen doğaseverler, sıcak havadan bunaldıklarında serinlemekle kalmıyor, aynı zamanda profesyonel eğitmenler eşliğinde adrenalini doyasıya yaşıyor.

Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, parkurun kısa sürede doğa ve adrenalin tutkunlarının yoğun ilgisini çektiğini belirterek, Tokat, Çorum, Amasya, Sivas ve yurtdışından gelen birçok doğa tutkununun ilçeyi ziyaret ettiğini dile getirdi.

İnce, "Adrenalin ve doğa tutkunlarını rafting yapmaya davet ediyoruz. Parkurumuz, Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası'na sahip ikinci tesis olma özelliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

Yozgat merkezden rafting yapmak için Çekerek ilçesine gelen Aylin Tunçbilek, "Parkur güzel görünüyor ama biraz korku var. Umarım güzel geçer." diyerek görüşlerini paylaştı. Almanya'nın Bremen kentinden gelen gurbetçi Murat Aslan ise ailesi ile birlikte rafting macerasına katıldıklarını, "Biraz adrenalin ve heyecan yaşamak istedik. Burada doğa ve her şey iç içe. Mükemmel bir rafting parkuru var, herkese tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.

Yozgat Çekerek Irmağı'ndaki yapay rafting parkuru, yaz aylarında doğa ve macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Yozgat Çekerek Irmağı'ndaki yapay rafting parkuru, yaz aylarında doğa ve macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.