Yüksek maaşla güvenlik görevlisi olma fırsatı! İBB, kadın/erkek KPSS'siz özel güvenlik görevlileri alıyor Tıkla başvur

İBB Güvenlik Şirketi 120 Kişiye İş İmkanı Sunuyor! Başvuru Şartları ve Detayları Haberimizde.

Yüksek maaşla güvenlik görevlisi olma fırsatı! İBB, kadın/erkek KPSS'siz özel güvenlik görevlileri alıyor Tıkla başvur
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İBB Güvenlik Şirketi 120 Kişiye İş İmkanı Sunuyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) güvenlik şirketi olan İSTGÜVEN, 120 kişilik özel güvenlik görevlisi kadrosu için ilan verdi. İlan, İŞKUR’un resmi sitesinde yayınlandı. Başvuru yapmak isteyenlerin 5 gün içinde İBB’nin kariyer sayfasına girmeleri gerekiyor. Başvuru şartları ve detayları haberimizde

personel alımı.

İSTGÜVEN ÖGG Alımı Nasıl Yapılacak?

İBB’nin güvenlik şirketi olan İSTGÜVEN, bünyesinde çalıştırmak üzere 120 özel güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. İlan, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlandı. İlanın son başvuru tarihi 2 Şubat 2024 olarak belirlendi. Başvurular, İBB’nin kariyer sayfası üzerinden online olarak yapılacak.

İSTGÜVEN ÖGG Başvuru Şartları Neler?

İSTGÜVEN’in özel güvenlik görevlisi alımı için başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 10. maddesindeki koşulları sağlamak

Valilik onaylı silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

En az 1 yıl özel güvenlik deneyimi bulunmak

Herhangi bir sağlık problemi olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu çıkmak

İSTGÜVEN ÖGG Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

İSTGÜVEN’in özel güvenlik görevlisi alımı için başvurular, 29 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında İBB’nin kariyer sayfasından yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler, aşağıdaki adrese tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirler.

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personel alımı

İBB Güvenlik Şirketi İş İlanı: İBB’nin güvenlik şirketi olan İSTGÜVEN, 120 özel güvenlik görevlisi alımı yapacağını ilan etti. Başvurular, İBB’nin kariyer sayfasından online olarak yapılacak.

İSTGÜVEN ÖGG Alımı Başvuru Şartları: İSTGÜVEN’in özel güvenlik görevlisi alımı için başvuracak adayların, 5188 sayılı kanunun 10. maddesindeki koşulları sağlaması, valilik onaylı özel güvenlik kimlik kartına sahip olması, en az 1 yıl deneyimi bulunması, sağlık problemi olmaması ve güvenlik soruşturması sonucu olumlu çıkması gerekiyor.

İSTGÜVEN ÖGG Alımı Başvuru Tarihi: İSTGÜVEN’in özel güvenlik görevlisi alımı için başvurular, 29 Ocak - 2 Şu

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