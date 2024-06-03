Yüksek maaşlı THY personel alımı başladı! En az lise mezunu olmak yeterli

Kariyerinde gökyüzünü hedefleyenler için büyük bir fırsat! Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılı için tecrübesiz kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. THY'nin bu yeni personel alımı ile ilgili detaylar ve başvuru şartları haberimizde.

BAŞVURU ŞARTLARI

THY, başvuru yapacak adayların belirli şartları taşımasını istiyor. İşte genel koşullar:



T.C. Vatandaşı Olmak: Başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Mavi kart sahipleri de başvuruda bulunabilir.

Yaş Şartı: Adayların 01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekiyor.

Eğitim Durumu: En az lise mezunu olmak başvuru için yeterli.

Dil Bilgisi: İyi derecede İngilizce bilmek gerekiyor. İkinci bir yabancı dil bilmek ise tercih sebebi.

Adli Sicil Durumu: Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamalı.

THY Geçmişi: Daha önce THY ve iştiraklerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak.

FİZİKSEL ŞARTLAR

Adayların fiziksel uygunlukları da değerlendirilecek. İşte fiziksel koşullar:



Boy Aralığı: Kadın adaylar için 160-180 cm, erkek adaylar için 170-190 cm boy aralığında olmak gerekiyor.

Vücut Durumu: Vücudun görünür yerlerinde dövme, piercing ve kalıcı iz bulunmaması şartı aranıyor.

Sağlık Koşulları

Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylardan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık raporu istenecek. Ayrıca, THY işyeri hekimleri, işe giriş muayenesi sırasında ek tetkik ve muayene talep edebilecek.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvuru yapacak adayların, THY kariyer sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden online başvuru yapmaları gerekiyor. İlan, 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 17:00 itibarıyla yayından kaldırılacak.

Değerlendirme Süreçleri

Adaylar, çeşitli aşamalardan geçecekler. İşte süreçler:

Online İngilizce Testi: Adayların İngilizce bilgileri online test ile değerlendirilecek.

Online Belge Kontrolü: Başvurulan belgeler online olarak kontrol edilecek.

İngilizce Mülakatı: Yüz yüze ve/veya online İngilizce mülakat yapılacak.

Online Envanter Uygulaması: Kişilik ve yetkinlik değerlendirmesi için envanter uygulaması yapılacak.

Dövme/Yara İzi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü: İstanbul-Florya’daki Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi’nde fiziksel kontroller gerçekleştirilecek.

Kurul Mülakatı: Son aşama olarak kurul mülakatı yapılacak.

THY, geçmişte iş sözleşmesi feshedilen, daha önceki kabin memuru alım süreçlerinde elenen veya başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvurularını kabul etmeyecek. Ayrıca, THY veya çalışanlarına karşı uygunsuz davranış sergilediği tespit edilen adaylar da başvuru yapamayacak.



Başvuru süreçleriyle ilgili detaylı bilgi ve başvuru yapmak için THY kariyer sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İLAN ÖZETİ

Kimler Başvurabilir?: T.C. vatandaşları, 1982-2004 doğumlular, en az lise mezunları, İngilizce bilenler.

Fiziksel Şartlar: Kadınlar için 160-180 cm, erkekler için 170-190 cm boy aralığı, görünür dövme ve iz bulunmaması.

Sağlık Şartları: SHGM onaylı sağlık raporu, ek tetkik ve muayeneler.

Başvuru Tarihi: 29 Mayıs 2024 saat 17:00'ye kadar.

THY kabin memuru alımı, kariyerinde havacılık sektöründe yer almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Başvurularınızı zamanında ve eksiksiz yaparak, bu heyecan verici mesleğe adım atabilirsiniz.

THY'nin 2024 yılı için tecrübesiz kabin memuru alımı duyurusu, kariyerlerini havacılık sektöründe sürdürmeyi hedefleyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu duyuru ile birlikte binlerce kişi, THY'nin kapılarını kariyerlerine açma şansını yakalayacak. Ancak başvuruda bulunacak adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirli yaş aralığında (1982-2004 doğumlu), en az lise mezunu olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek, başvuru için temel koşullardan sadece birkaçı. Ayrıca adayların fiziksel uygunlukları da değerlendirilecek. Görünür yerlerinde dövme, piercing ve kalıcı iz bulunmaması, boy aralığına uygunluk gibi faktörler de dikkate alınacak.

Başvuru sürecinde sağlık koşulları da büyük önem taşıyor. Başvuruyu tamamlayan adaylardan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık raporu istenecek. Bu raporun yanı sıra THY işyeri hekimleri, işe giriş muayenesi sırasında ek tetkik ve muayene talep edebilecekler. Başvuru tarihleri ve süreçlerini kaçırmamak adına adayların ilgili platformları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor. Başvurular, THY kariyer sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek ve ilan, 29 Mayıs 2024 tarihinde saat 17:00 itibarıyla yayından kaldırılacak.

THY kabin memuru alımı, sadece belirli koşulları sağlayan adaylar için değil, aynı zamanda havacılık sektöründe kariyer yapmayı düşünen herkes için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Bu heyecan verici mesleğe adım atmak isteyenler için başvuru sürecinin başladığı tarihi ve gerekliliklerini yakından takip etmeleri önemli.