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İl Özel İdaresi personel alımı başvuruları açıldı! Başvuru şartları ve son tarih duyuruldu

İl Özel İdaresi çatısı altında, Toplum Yararına Programlar dahilinde geçici süreyle görevlendirilecek olan 149 kişilik kamu personeli için alım sürecinin başladığı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 00:19
İl Özel İdaresi personel alımı başvuruları açıldı! Başvuru şartları ve son tarih duyuruldu

149 kişilik kısmi zamanlı kamu çalışanı pozisyonları için İl Özel İdaresi tarafından yapılacak personel alımının başvuru süreci ve koşulları hakkında bilgi almak isteyenler, ilgili haberimizdeki detaylara göz atabilirler.

İŞKUR aracılığıyla işe alınacak ve İl Özel İdaresi’nde çalışacak olan toplam 149 kamu görevlisi pozisyonu için, adaylar en geç 15 Mart 2024 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler.

KAMU PERSONELİ İŞE ALIM İLANINA NASIL BAŞVURULABİLİR?

İŞKUR’un Toplum Yararına Programı çerçevesinde, belirlenen süreyle hizmet verecek 149 kamu personeli pozisyonuna başvurmak isteyenler, İŞKUR’un çeşitli hizmet merkezleri, 170 numaralı çağrı hattı ya da resmi web sitesi aracılığıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

personel alımı

KAMU PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

İŞKUR’un Toplum Yararına Programlarına (TYP) katılım için, 27 Eylül 2017’den sonra TYP’de 9 ay ya da daha fazla süreyle çalışmış bireylerin yeni ilanlara müracaat etmeleri mümkün değildir. Aile içi gelirin asgari ücretin net miktarının 1,5 katını aşması durumunda, bu programlara katılım sağlanamaz. Seçim süreci, 18 Mart 2024 tarihinde İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından herhangi bir mülakat yapılmadan liste usulü ile gerçekleştirilecektir.

KAMU PERSONELİ ALMA İLANI İÇİN AÇIK KONTENJANLAR NELERDİR?

Uşak’ta bulunan İl Özel İdare birimlerinde istihdam edilmek üzere toplamda 149 adet Kamu Personeli pozisyonu için başvurular alınacak olan Toplum Yararına Çalışma Programları ve ilgili başvuru kodları şunlardır:

Uşak Sivaslı İl Özel İdare Müdürlüğü: 34 Kamu Personeli için TYP Kodu: 318983

Uşak Ulubey İl Özel İdare Müdürlüğü: 15 Kamu Personeli için TYP Kodu: 318835

Uşak Merkez İl Özel İdare Müdürlüğü: 100 Kamu Personeli için TYP Kodu: 318839

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