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Yunus Emre Enstitüsü Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu Eskişehir'de Tamamlandı

Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu, Eskişehir'deki OMM ziyaretiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 14:41
Yunus Emre Enstitüsü Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu Eskişehir'de Tamamlandı

Yunus Emre Enstitüsü'nden Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu

Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu, Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze (OMM) ziyaretiyle başarıyla sona erdi.

Yurt Dışından Katılımcılar OMM'yi Ziyaret Etti

Yaz okulunda yer alan yabancı katılımcılar, İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü durakları olan Eskişehir'de, Türkiye'deki çağdaş sanatın önemli merkezlerinden biri olan OMM'de gezi ve değerlendirme programına katıldılar.

Katılımcılar, OMM'nin mimarisi, koleksiyonu ve sergileme pratikleri hakkında detaylı bilgi aldılar. Ayrıca müzedeki güncel sergiler üzerinden Türkiye'nin çağdaş sanat üretimine ilişkin derinlemesine analizler gerçekleştirildi.

Uluslararası Katılımcıların Görüşleri

Programda Mısır'dan katılan 41 yaşındaki Mohamed Allam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de güzel şehirler görme fırsatı bulduğunu belirtti. Allam, "Çağdaş sanatı bu program kapsamında daha da iyi öğrenebiliyoruz. O yüzden çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan gelen 21 yaşındaki Dinara Aiginina ise Türkiye'nin çağdaş sanatlarından etkilendiğini kaydederek, "Şu an Eskişehir'in sanatçılarının duyguları, düşünceleri, topluma bakışı beni çok düşündürdü ve heyecanlandırıyor." dedi.

Aiginina, Türkiye'nin sanatsal çeşitliliği ve enerjisini beğenerek, Ankara ve Eskişehir'in tarih ve sanat barındıran güzel kentler olduğunu vurguladı.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu...

Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu, Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze (OMM) ziyaretiyle sona erdi. Programa Mısır'dan katılan 41 yaşındaki Mohamed Allam ve Rusya'dan katılan 21 yaşındaki Dinara Aiginina, açıklama yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu...

Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu, Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze (OMM) ziyaretiyle sona erdi. Programa Mısır'dan katılan 41 yaşındaki Mohamed Allam ve Rusya'dan katılan 21 yaşındaki Dinara Aiginina, açıklama yaptı.

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