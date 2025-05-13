Yunus Emre Enstitüsü'nden Kosovalı Kadınlara İpek Koza Sanatı Kursu

Prizren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kosova Kadın Girişimciler Derneği işbirliğiyle düzenlenen ipek koza sanatı kursu, Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde başladı.

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, kursu ziyaret ederek buradaki çalışmaları yerinde inceledi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin kültürel bağları daha da güçlendireceğini belirterek, "Geleneksel sanatlarımız sadece geçmişin mirası değil, aynı zamanda kültürler arası etkileşimin bir köprüsüdür. Bu kursta kadın emeği, estetik ve sabırla birleşiyor. Katılımcıların heyecanı ve üretkenliği bizleri son derece memnun etti," ifadelerini kullandı.

Kurs, Meral Evcin Özdemir tarafından yürütülmekte ve 30 Prizrenli kadına eğitim verilmektedir. Katılımcılar, kurs süresince ipek böceği kozası ile yapılan geleneksel süsleme tekniklerini öğrenerek, hem bireysel hem de grup çalışmalarında kendi sanat eserlerini üretme fırsatı yakalamaktadır.

Prizren YEE ve Kosova Kadın Girişimciler Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen bu kurs, 24 Mayıs tarihine kadar sürecek. Kursun sonunda katılımcıların çalışmalarından oluşan bir sergi düzenlenmesi planlanmaktadır.

Prizren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kosova Kadın Girişimciler Derneği işbirliğinde düzenlenen ipek koza sanatı kursu Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde başladı.

Prizren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kosova Kadın Girişimciler Derneği işbirliğinde düzenlenen ipek koza sanatı kursu Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde başladı.