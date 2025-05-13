DOLAR
38,77 -0,01%
EURO
43,41 -0,04%
ALTIN
4.057,36 -0,02%
BITCOIN
4.043.532,82 0,29%

Yunus Emre Enstitüsü'nden Kosovalı Kadınlara İpek Koza Sanatı Kursu

Yunus Emre Enstitüsü, Kosovalı kadınlara yönelik ipek koza sanatı kursu düzenledi. Kurs, Prizren'de 30 katılımcıyla başladı ve 24 Mayıs'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 19:42
Yunus Emre Enstitüsü'nden Kosovalı Kadınlara İpek Koza Sanatı Kursu

Yunus Emre Enstitüsü'nden Kosovalı Kadınlara İpek Koza Sanatı Kursu

Prizren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kosova Kadın Girişimciler Derneği işbirliğiyle düzenlenen ipek koza sanatı kursu, Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde başladı.

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, kursu ziyaret ederek buradaki çalışmaları yerinde inceledi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin kültürel bağları daha da güçlendireceğini belirterek, "Geleneksel sanatlarımız sadece geçmişin mirası değil, aynı zamanda kültürler arası etkileşimin bir köprüsüdür. Bu kursta kadın emeği, estetik ve sabırla birleşiyor. Katılımcıların heyecanı ve üretkenliği bizleri son derece memnun etti," ifadelerini kullandı.

Kurs, Meral Evcin Özdemir tarafından yürütülmekte ve 30 Prizrenli kadına eğitim verilmektedir. Katılımcılar, kurs süresince ipek böceği kozası ile yapılan geleneksel süsleme tekniklerini öğrenerek, hem bireysel hem de grup çalışmalarında kendi sanat eserlerini üretme fırsatı yakalamaktadır.

Prizren YEE ve Kosova Kadın Girişimciler Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen bu kurs, 24 Mayıs tarihine kadar sürecek. Kursun sonunda katılımcıların çalışmalarından oluşan bir sergi düzenlenmesi planlanmaktadır.

Prizren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kosova Kadın Girişimciler Derneği işbirliğinde düzenlenen...

Prizren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kosova Kadın Girişimciler Derneği işbirliğinde düzenlenen ipek koza sanatı kursu Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde başladı.

Prizren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kosova Kadın Girişimciler Derneği işbirliğinde düzenlenen...

Prizren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kosova Kadın Girişimciler Derneği işbirliğinde düzenlenen ipek koza sanatı kursu Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde başladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı Kapılarını Açtı
2
SAMDOB, 'Masal Şatosu' Müzikalini Sahneye Koyuyor
3
26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Başladı
4
Tahtacı Türkmenleri Hıdırellez Geleneğini Yaşattı
5
Ankara'nın Tarihi Köy Camileri Restore Edilmeyi Bekliyor
6
41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş
7
İzmir'de 'Buğday Tanesi' Filmi Öğrencilerle Buluştu

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!

İstanbul'da 13 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Bekleniyor!

İstanbul'da Su Kesintisi: İSKİ Hangi İlçeleri Açıkladı?

İstanbullulara Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

Çocuğu Olanlara Tarihi Müjde: Evlilik Kredisi Borç Affı Yolda

Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu

Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı