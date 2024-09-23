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Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ, ülkenin dört bir yanında konut piyasasının canlanması ve ucuza ev sahibi olunması adına çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:12
Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ, ülkenin dört bir yanında konut piyasasının canlanması ve ucuza ev sahibi olunması adına çalışmalarına devam ediyor. Dar gelirli ve orta gelirli ev sahibi olmayan vatandaşı yakından ilgilendiren ve her başlayan programın yanından takip edildiği TOKİ projelerine gün gün yenileri ekleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren açıklanmasında 4 ilde binlerce konut satışının yapılacağını belirtti. Eylül ayının sonları itibarıyla devreye alınacak bu projelerle toplamda 1.800 konut, yeni ev sahiplerini ararken, bu hafta içerisinde TOKİ kampanyasında on binlerce bireyin başvuru yapacağı hesaplanmış bulunuyor.  

TOKİ EYLÜL AYI HANGİ İLLERDE BAŞVURULAR BAŞLAYACAK 

TOKİ tarafından yapılan açıklama milyonlarca kişinin yakın metrajına girmiş bulunuyor. TOKİ’nin yeni projesi kapsamında, konutların inşası için belirlenen iller arasında Ankara, Erzurum, Çorum ve Trabzon yer alırken, illerde yapılacak konut sayısı da açıklanmış bulunuyor 

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ HANGİ İLDE KAÇ KONUT İNŞA EDECEK 

Başvuruların bu hafta itibari ile başlayacağı TOKİ Eylül ayı konut projelerinde Ankara Sincan: 1012 konut + 24 dükkan 

Erzurum Tekman: 77 konut + 4 dükkan 

Çorum Sungurlu: 364 konut + 1 ticaret merkezi + 1 cami 

Trabzon Ortahisar: 82 konut + 152 dükkan (farklı bölgelerde dağıtılmış) 

İnşa edileceği açıklanmış bulunuyor.  

TOKİ’DEN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KAMPANYASI 

TOKİ tarafından verilen müjde kapsamında düşük faiz imkanı ile konut sahibi olunmasının önü açılıyor.  

TOKİ İNDİRİMLERİ BAŞLADI 

Geçtiğimiz hafta Çevre Bakanlığı tarafından verilen müjde kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) peşin ödemede yüzde 25’lik indirim kampanyasını başlatacağı açıklanmış bulunuyor.  

TOKİ İNDİRİM TARİHİ 

Toki tarafından verilen müjde kapsamında satın alınan ve ödemeleri devam eden konut/iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 23 Eylül- 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklaması yapıldı. Kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25’ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. TOKİ İNİDİRİM BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan detaylandırmada bugün itibari ile başvuruların bankalar aracılığı ile yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.  


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