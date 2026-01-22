Zaimağa Konağı'nda Bir İlk: İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı

Zaimağa Konağı'nda İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı

Sivrihisar ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Zaimağa Konağı yeniden tarih sahnesindeydi. İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Sivrihisar Belediyesi organizasyonuyla konağın tarihi atmosferinde yapıldı.

Toplantıya, Birlik Başkanı ve aynı zamanda Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu katıldı.

Tarihi önem ve mekanın geçmişi

Zaimağa Konağı, 24 Mart 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kuvayi Milliye’nin kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Bakanlar Kurulunun, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik döneminde Ankara dışında ilk kez toplandığı ve önemli kararlar aldığı mekan olarak biliniyor. Bugünkü toplantı, konağın bu tarihten sonraki önemli buluşmalarından biri olarak kayda geçti.

Toplantıda söz alan İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar şunları söyledi:

"İç Anadolu Belediyeler Birliği olarak pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, Kurtuluş Savaşı’nın izlerini taşıdığı Zaimağa Konağında Encümen toplantısı için bir araya geldik. Osmanlı mimarisinin günümüze kadar korunabilmiş en güzel örneklerinden biri olan konak, Kurtuluş Savaşı ve yeni kurulan Cumhuriyetimize ev sahipliği yapmış tarihi bir öneme sahiptir. Kuvayi Milliye’nin kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Bakanlar Kurulunun Kurtuluş Savaşı sırasında ve en kritik bir döneminde Ankara dışında ilk kez toplandığı ve önemli kararlar aldığı ilk konaktır. Sakarya Meydan Muharebesinde ağır bir darbeye uğrayan itilaf devletlerinden gelen ateşkes teklifini değerlendirmek adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Bakanlar Kurulu Sivrihisar’a gelerek bu teklifi değerlendirir. İtilaf devletlerinin Anadolu’yu derhal terk etmeleri şartı ile karar alınır. Bugün bu tarihi anlara ev sahipliği yapmış mekanda bulunmak ve atmosferi yaşamak bizleri ayrıca gururlandırıyor ve Sivrihisar Belediye Başkanımız Habil Dökmeci’ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise toplantıya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sivrihisar Zaimağa Konağımız yine bir tarihe eşlik etti. İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen toplantımız Zaimağa Konağı’nda Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında toplandı. 24 Mart 1922 tarihinden sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara dışında ilk Bakanlar Kurulunu topladığı Zaimağa Konağında ilk defa bir toplantı gerçekleştirildi. Bundan dolayı İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a, encümen üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum"

Toplantı, tarihi mekanın korunmasına ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapılarak sona erdi.

